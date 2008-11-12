دو سایت ویژه ورزشهای هوای در زنجان راه اندازی شد

حمید ار جمند فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، هئیت ورزشهای هوایی استان زنجان طی دعوتی که از تیم پروازی یا علی با خلبانهای مطرح کشوری کرده بود همراه با خلبانهای پاراگلایدر زنجان از طارم تپه که مشرف بر فضای همیشه سبز بهشت ایران است پروازهای زیبایی را به اجرا در آورد.

وی ادامه داد: بااین اقدام ورزشی جذاب و مفرح دو تپه دیگر از تپه های دامنه طارم تپه بزرگ که ارتفاعی معادل دو هزار متر دارد با ارتفاعهایی به ترتیب بالغ بر هزار 500 و 800 متر نیز ارزیابی شد و تپه های فوق به نامهای طارم تپه 1 تحت عنوان یا علی و طارم تپه 2 تحت عنوان یا زهرا و طارم تپه 3 تحت عنوان یا حسین نامگذاری شد.

ارجمند فرد تصریح کرد: تپه های فوق از لحاظ امنیت و دسترسی، ارتفاع و پایداری شرایط محیطی جزو بهترین و برترین سایتهای پروازی پاراگلایدر در سطح کشور است که می تواند بستر مناسبی برای علاقمندان این ورزش و خلبانهای مشتاق پروازهای جذاب و مفرح و امن ایجاد نماید که از دستاوردهای آن تقویت جاذبه های توریستی منطقه طارم و ایجاد فضا های آموزشی تکمیلی و حرفه ای خلبانهای استان همچنین ایجاد بستر مناسب برای برگزاری جشنوارهای منطقه ای، کشوری و حتی بین المللی در سطح استان خواهد بود.

رئیس هیئت ورزشهای هوایی استان زنجان افزود: همچنین سایت در دست احداث ارتفاعات گاوازنگ با نام سایت پروازی شهدای گمنام جهت ایجاد امکان پرواز دهی مناسب توسط چندین تن از خلبانان تست شد.