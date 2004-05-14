طرح اصلاح " قانون عفو و مرخصي زندانيان" تا اواخر امسال به تصويب مي رسد

مرتضي بختياري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: سعي مي كنيم كه تا پايان امسال كار كارشناسي بر روي پيش نويس اين طرح در كميسيون عفو وبخشودگي به پايان رسيده و جهت تصويب نهايي در اختيار رييس قوه قضاييه قرار گيرد تا در نهايت با تاييد مقام معظم رهبري بعنوان قانون از اواخر امسال يا سال آينده به اجرا درآيد.

وي در ادامه افزود: در حال حاضر اعطاي مرخصي ها و يا عفو بر اساس آيين نامه هاي قبلي است و هيچ دستورالعمل جديدي در اين زمينه براي زندان هاي سراسر كشور ارسال نشده است.

به گفته رييس سازمان زندان ها، زندانيان براي كسب اين عفو و بخشودگي بايد ضمن شركت در برنامه هاي فرهنگي ، تربيتي ، حرفه آموزي و اشتغال و غيره بر تلاش خود در داخل زندان نيزبيافزايند.

گفتني است كه بر اساس اين طرح ، زندانيان براي دريافت مرخصي يا بهره مندي از عفو بايد يكسري امتيازات را در دوران محكوميت شان كسب كنند.