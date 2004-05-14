  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۰:۴۴

رييس سازمان زندان ها در گفتگو با "مهر":

طرح اصلاح " قانون عفو و مرخصي زندانيان" تا اواخر امسال به تصويب مي رسد

طرح اصلاح " قانون عفو و مرخصي زندانيان" تا اواخر امسال به تصويب مي رسد

رييس سازمان زندان هاي كشور گفت: طرح اصلاح قانون عفو و مرخصي زندانيان بعنوان تحولي بزرگ در زندان ها و زندانباني در حال طي مراحل كارشناسي در كميسيون عفو و بخشودگي است و اميدواريم تا اواخر امسال به تصويب برسد.

مرتضي بختياري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: سعي مي كنيم كه تا پايان امسال كار كارشناسي بر روي پيش نويس اين طرح در كميسيون عفو وبخشودگي به پايان رسيده و جهت تصويب نهايي در اختيار رييس قوه قضاييه قرار گيرد تا در نهايت با تاييد مقام معظم رهبري بعنوان قانون از اواخر امسال يا سال آينده به اجرا درآيد.

وي در ادامه افزود: در حال حاضر اعطاي مرخصي ها و يا عفو بر اساس آيين نامه هاي قبلي است و هيچ دستورالعمل  جديدي در اين زمينه براي زندان هاي سراسر كشور ارسال نشده است.

به گفته رييس سازمان زندان ها، زندانيان براي كسب اين عفو و بخشودگي بايد ضمن شركت در  برنامه هاي فرهنگي ، تربيتي ،  حرفه آموزي و اشتغال و غيره  بر تلاش خود در داخل زندان نيزبيافزايند.

گفتني است كه بر اساس اين طرح ، زندانيان براي دريافت مرخصي يا بهره مندي از عفو بايد يكسري امتيازات را در دوران محكوميت شان كسب كنند.

کد مطلب 78176

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها