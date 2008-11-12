ثبت دانشکده های پزشکی ایران در اعتباربخشی جهانی ابن سینا

پرفسور استفان لیندگرن در پاسخ به مهر با اشاره به فعالیتهای فدراسیون جهانی آموزش پزشکی برای بهبود وضعیت آموزش پزشکی دنیا و نقش ایران در منطقه مدیترانه شرقی در زمینه آموزش پزشکی با اشاره به نامگذاری بخش اعتباربخشی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی به نام "ابن سینا" خاطرنشان کرد: یکی از فعالیتهای دیگر فدراسیون جمع آوری اطلاعات دانشکده های پزشکی دنیا است.

وی اضافه کرد: بخش اعتباربخشی دانشکده های پزشکی که به جمع آوری اطلاعات دانشکده های پزشکی می پردازد در فدراسیون به نام "ابن سینا" نامگذاری شده است. در این بخش افراد قادر خواهند بود اطلاعات مربوط به دانشگاهها و مراکز پزشکی سراسر دنیا را در آن بیابند و پس از تکمیل آن دانشجویان، استادان و دیگر گروه های مرتبط می توانند اطلاعات مربوط به دانشگاههای پزشکی جهان را به دست آورند.

رئیس فدراسیون جهانی آموزش پزشکی گفت: پس از اعتباربخشی دانشکده های پزشکی ایران، موضوعات دیگری را که به گسترش آنها در ایران علاقمندیم، به همراه همکاران خود در ایران مورد بررسی قرار داده ایم.

وی در خصوص تجربه ایران در ادغام آموزش و سلامت گفت: موضوعی که مورد توجه قرار گرفته است امکان ارزیابی چگونگی سازماندهی درمان و آموزش پزشکی از سوی وزارت بهداشت ایران است که به نظر می رسد ارزش گفتگو و مباحثه را دارد.

لیندگرن در خصوص ارزیابی اجرای استانداردهای فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در ایران گفت: هر کشور موظف به گسترش علوم پزشکی متناسب با نیازهای درمانی خاص خود است و این به این معنی است که هر کشوری، فرهنگ، قوانین و برنامه های علوم پزشکی مخصوص به خود را دارد و کمکی که می تواند از خارج دریافت کرد تنها شامل دریافت تجهیزات، راهها و ارائه ایده های جدید است که در نهایت علم پزشکی را در همه کشورها گسترش می دهد.

رئیس فدراسیون جهانی آموزش پزشکی گفت: هر کشوری می تواند برای گسترش علم خود تاریخ را مورد استفاده قرار دهد به شرطی که علم خود را قربانی تاریخ نکند و با وجود اینکه آموزش پزشکی به تغییرات و بازنگری نیاز دارد اما کشورها باید با احترام به تاریخ خود بتوانند آموزش پزشکی را به گونه ای بازنگری کنند که با نیازهای درمانی کشور که به تدریج و با گذشت زمان در حال تغییر است، متناسب باشد.

فدراسیون جهانی آموزش پزشکی (WFME) بازوی آموزشی سازمان جهانی بهداشت بوده که ریاست آن بر عهده پرفسور استفان لیندگرن است.

وی اظهار داشت: ما در فدارسیون آموزش پزشکی سعی داریم فعالیتهای که منجر به بهبود کیفی آموزش پزشکی می شوند، را توسعه دهیم. بهبود کیفیت آموزش پزشکی در نهایت به بهبود کیفیت درمان بیماران که در درجه اول اهمیت قرار دارد، منتهی می شود.

لیندگرن اضافه کرد: به همین منظور فدراسیون در چندین پروژه مشارکت کرده که به نظر می رسد در میان این پروژه ها چگونگی ارزشیابی آموزش پزشکی از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از برنامه های در حال انجام فدراسیون جهانی آموزش پزشکی است.

رئیس فدراسیون جهانی آموزش پزشکی با اشاره به اهمیت ارزشیابی آموزش یادآور شد: اگر ارزشیابی دقیقی از کیفیت مورد نیاز در آموزش به عمل آید، می توان فعالیتهای مورد نیاز برای افزایش این کیفیت را نیز مشخص کرد که فدراسیون هم اکنون در حال انجام آن است.

وی در ادامه به اعتباربخشی برنامه بازبینی شده آموزش پزشکی اشاره کرد و افزود: موضوع دیگری که در این رابطه وجود دارد این است که برای اعتباربخشی برنامه بازبینی شده آموزش پزشکی، این بازبینی باید بر اساس استانداردهای فدراسیون جهانی آموزش پزشکی صورت گیرد و پس از اینکه استانداردها به صورت کامل انجام گرفت و امکانات آن مرکز بررسی شد، آن مرکز امکان دریافت اعتبار را خواهد داشت.