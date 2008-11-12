نقشه جامع علمی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، نقشه جامع علمی کشور توسط شورای تخصصی نقشه در 35 هزار صفحه و چکیده آن در قالب گزارش 100 صفحه ای تهیه شده است که در نهایت 22 صفحه به عنوان سند نقشه جامع علمی کشور به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی، ارائه شد.

پیش از این مخبر دزفولی - دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به مهر یادآور شده بود: نحوه تصویب، شیوه های تصویب و بخشهایی از نقشه جامع علمی کشور که باید به عنوان سند تصویب شود توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می شوند.

وی اضافه کرد: نقشه جامع علمی کشور توسط یک مجموعه تخصصی تدوین و از نخبگان نیز در این مسیر استفاده شده است.