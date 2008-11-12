اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران و درجه داران نیروهای مسلح

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس گزارش شور دوم لایحه اصلاح تبصره 4 لایحه قانون اصلاح مقررات به تحصیل افسران و همافران و درجه داران و محصلین در نیروهای مسلح در دستور کار قرار گرفت و در نهایت ماده واحده آن با 131 رای از مجموع 204 رای به تصویب رسید.

بر اساس مصوبه مجلس چنانچه میزان هزینه تحصیلی یا باقیمانده آن 2 میلیون ریال و یا کمتر باشد و اقامتگاه بدهکار مشخص نبوده و دسترسی به آنها و اموال آن میسر نباشد و یا پیگیری آن به صرفه نباشد پرونده با موافقت بالاترین مقام سازمان مربوطه (ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، وزارت دفاع و ناجا) بایگانی و تعقیب موضوع منتفی می شود و مبلغ یاد شده با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب هیئت وزیران قابل اصلاح است.