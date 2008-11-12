  1. سیاست
  2. سایر
۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۰۷

با تصویب مجلس انجام شد؛

اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران و درجه داران نیروهای مسلح

نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح تبصره 4 لایحه قانونی اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران، همافران، درجه داران و محصلین در نیروهای مسلح را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس گزارش شور دوم لایحه اصلاح تبصره 4 لایحه قانون اصلاح مقررات به تحصیل افسران و همافران و درجه داران و محصلین در نیروهای مسلح در دستور کار قرار گرفت و در نهایت ماده واحده آن با 131 رای از مجموع 204 رای به تصویب رسید.

بر اساس مصوبه مجلس چنانچه میزان هزینه تحصیلی یا باقیمانده آن 2 میلیون ریال و یا کمتر باشد و اقامتگاه بدهکار مشخص نبوده و دسترسی به آنها و اموال آن میسر نباشد و یا پیگیری آن به صرفه نباشد پرونده با موافقت بالاترین مقام سازمان مربوطه (ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، وزارت دفاع و ناجا) بایگانی و تعقیب موضوع منتفی می شود و مبلغ یاد شده با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب هیئت وزیران قابل اصلاح است.

کد مطلب 781772

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها