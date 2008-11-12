اولین تفاهمنامه پژوهشی آبفار و جهاد دانشگاهی یزد به امضا رسید

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مدیر شرکت آبفار استان یزد در آیین امضای این تفاهمنامه با اشاره به اهمیت تحقیقات در شرکتها و سازمانها، بر اطلاع رسانی و آگاهی مردم از نتیجه بخش بودن تحقیقات و استفاده مفید از آن تاکید کرد.

محمدرضا حاتمی همچنین بر همکاری بخش تحقیقات دانشگاهها با دستگاههای مرتبط تاکید کرد و بیان داشت: تحقیقات نباید در قالب یک کتابچه در قفسه های کتابخانه ها بایگانی شود.

در این مراسم همچنین مدیرکل جهاد دانشگاهی استان یزد با برشمردن توانمندیهای علمی و پژوهشی دانشگاهها، به تشریح نحوه همکاری مشترک در خصوص برگزاری دوره های آموزشی، بهبود مدیریت تخصصی و عمومی، مباحث فرهنگی در خصوص تحقیقات و آموزش در روستاها و ... پرداخت.

در این مراسم تفاهمنامه ای با موضوعات تهیه طرحهای پژوهشی در زمینه های فنی و مهندسی، علوم پایه، بهبود مدیریت، برگزاری کارگاهها و سمینارهای آموزشی، عملی و تحقیقاتی، همکاری در خصوص چاپ و انتشار مقالات در مجلات علمی و ... به امضاء طرفین رسید.