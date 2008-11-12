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۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۳۰

هشت کیلومتر از شبکه آبرسانی اشکذر بازسازی شد

هشت کیلومتر از شبکه آبرسانی اشکذر بازسازی شد

یزد - خبرگزاری مهر: مدیر امور آبفای اشکذر از توسعه، اصلاح و بازسازی هشت کیلومتر از شبکه آبرسانی این شهرستان با اعتباری بالغ بر 700 میلیون ریال در شش ماه نخست سال جاری خبر داد.

اصغر عالم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در این مدت همچنین عملیات لوله گذاری خط انتقال آب زاینده رود به این شهر با اعتباری بالغ بر 5/3 میلیارد ریال انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: امسال همچنین یک میلیارد و 400 میلیون مترمکعب آب از چهار حلقه چاه فعال این شهر تامین و با خط انتقال 30 کیلومتری بین شش هزار و 309 مشترک توزیع شده است.

عالم زاده یادآور شد: ساخت مخزن پنج هزار متر مکعبی شهر اشکذر با اعتباری بالغ بر 5/6 میلیارد ریال با 75 درصد پیشرفت فیزیکی نیز هم اکنون در حال اجراست.

وی بیان داشت: واگذاری 159 فقره انشعاب، استاندارد سازی 250 انشعاب، تعویض 90 کنتور خراب، رفع مشکل 581 مورد اتفاقات شبکه، احداث هشت حوضچه، 900 مورد آزمایش کلرسنجی، 180 مورد آزمایش باکتریولوژی آب از دیگر فعالیتهای انجام شده این مرکز در شش ماهه نخست سال جاری است.

هم اکنون حداکثر ظرفیت آب توسط امور آبفای اشکذر هشت هزار و 640 مترمکعب در روز است.

کد مطلب 781780

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