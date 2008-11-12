کیمیایی در "همان روز" حضوری متفاوت دارد

علیرضا رئیسیان درباره این فیلم به خبرنگار مهر گفت: "همان روز" آماده نمایش است و هفته گذشته برای پخش به شبکه یک تحویل داده شد. صداگذاری و میکس فیلم را محمدرضا یوسفی انجام داد و خود امینی آن را تدوین کرد.

وی با اشاره به فضای طنز "همان روز" گفت: این کار فضایی کمدی دارد که می‌توان طنز موجود در آن را متفاوت دانست. پولاد کیمیایی در این فیلم نقشی کمدی بازی کرده که حاصل کار او بسیار موفقتر از اغلب نقش‌های جدی بوده است.

"همان روز" با فیلمنامه‌ای از اصغر عبداللهی ماجرای زن و شوهری است که در آستانه طلاق به مرور خاطرات خود می‌پردازند. هر یک از این خاطره‌ها شروع یک امکان برای ادامه زندگی این زوج است.

لیلا اوتادی، اکبر معزی، محمد ابهری، هما خاکپاش، مهوش وقاری و چهار بازیگری که برای نخستین بار در این فیلم مقابل دوربین رفته‌اند، دیگر بازیگران ساخته جدید امینی هستند.