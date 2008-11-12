دو رشته دکترا در دانشگاه آزاد یزد راه اندازی می شود

علی مسلمین در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد دارای شش رشته کارشناسی ارشد است و در دو ماه آینده چند رشته دیگر در مقطع کارشناسی ارشد و دو رشته در مقطع دکترا راه اندازی می شود.

وی خاطرنشان کرد: مقطع دکترا به احتمال زیاد در دو رشته نساجی و شیمی به رشته های این دانشگاه افزوده می شود.

مسلمین در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: امسال همچنین 20 هزار متر مربع ساختمان در دانشگاه آزاد یزد ساخته می شود.

وی بیان داشت: به منظور سرعت بخشیدن به امور عمرانی این واحد دانشگاهی، 44 میلیارد ریال تسهیلات از بانک ملی دریافت شده است.