نهادینه شدن فرهنگ پژوهش در دانشگاهها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سعید کلباسی صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات خواند و افزود: باید در این راستا کنگره های علمی در سراسر جهان در جهت بهبود و رفع این نقیصه تلاش و دانشگاه ها نیز به عنوان متولی نشر و تولید علم باید فعالانه در این خصوص شرکت کنند.

وی یادگیری پژوهش برای دانشجویان را از سال اول ورود به دانشگاه ضروری دانست و اظهار داشت: دانشجویان پس از فارغ التحصیلی علاوه بر آموزش باید پژوهش را نیز یاد بگیرند.

کلباسی از برگزاری چهارمین همایش پژوهشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شرق کشور در خراسان جنوبی خبر داد و افزود: این همایش در 23 و 24 آبان ماه جاری در بیرجند برگزار می شود.

قائم مقام همایش پژوهشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شرق کشور هدف از برگزاری همایش را ارتقاء حوزه پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی، تبادل افکار، اطلاعات و و معرفی دستاوردهای تحقیقاتی عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه جهت برگزاری این همایش اعتباری بالغ بر 200 میلیون ریال هزینه شده است، گفت: 50 درصد از این هزینه از سوی وزارت بهداشت و 50 درصد باقیمانده از سوی حوزه پژوهش دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تامین شده است.

کلباسی تعداد مقالات رسیده به کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی را بالغ بر 330 مقاله برشمرد و افزود: به دلیل کمبود امکانات در این استان نوپا، تعداد 168 مقاله پذیرفته شده که از این تعداد 28 مقاله به صورت سخنرانی و 140 مقاله به صورت پوستر در این همایش ارائه خواهد شد.

قائم مقام همایش پژوهشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شرق کشور با بیان اینکه از سراسر کشور در این همایش شرکت کردند، خاطرنشان کرد: 80 درصد از مقالات پذیرفته شده از شرق کشور و 20 درصد از سراسر کشور پذیرفته شده است.

معاون آموزش و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به تقسیم شدن دانشگاه های سراسر کشور به سه تیپ اشاره کرد و اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال گذشته از تیپ سه به تیپ دو ارتقاء یافته است و در حال حاضر جزء سه دانشگاه اول کشور است.

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این نشست در خصوص برگزاری این همایش گفت: برگزاری این همایش موجب افزایش انگیزه، شور و شوق در بین دانشجویان، گسترش جو علمی و پژوهشی جهت تبادل افکار، اطلاعات و معرفی دستاوردهای تحقیقاتی در دانشجویان خواهدشد.

رضا قادری دانشجویان را از ارکان اساسی دانشگاهها دانست و افزود: این افراد همراه با اعضا هیئت علمی در واقع کانون انرژی پویا و محور و پرچمدار حرکت های علمی در دانشگاه ها هستند.

دبیر علمی همایش پژوهشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شرق کشور با بیان اینکه پیشرفت دانش و فناوری های نوین در علم پزشکی رشد چشمگیری داشته است، تصریح کرد: در حال حاضر هر روز شاهد یک یافته جدید یا ابداع روش تشخیصی جدید هستیم که باید دانشجویان دانشگاه ها در این راستا همگام با پیشرفت روز باشند.