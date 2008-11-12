مناطق نفت خیز جنوب صدرنشین شد/ سعید آشتیانی پرامتیازترین شناگر

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نخست مسابقات شنا لیگ برتر باشگاه‌های کشور شب گذشته در استخر آزادی تهران به پایان رسید و شناگران تیم مناطق نفت خیز جنوب با 600 امتیاز صدرنشین شدند.

در این رده‌بندی تیم شنا موج‌های آبی مشهد با 559 امتیازدر مکان دوم قرار گرفت و فولاد مبارکه سپاهان با 502 امتیاز سوم شد. تیم‌های نفت تهران، البرز کرج، تربیت بدنی فارس، پیام مازندران، ملی حفاری اهواز، کوثر رشت و شهید رجایی قزوین نیز به ترتیب در مکان‌های چهارم تا دهم جدول رده بندی قرار گرفتند. مسابقات لیگ برتر شنا در 20 رشته برگزار می شود.

سعید آشتیانی پر امتیازترین شناگر

سعید آشتیانی ملی‌پوش 20 ساله تیم مناطق نفت خیز جنوب پرامتیازترین شناگر مرحله نخست مسابقات شنا لیگ برتر باشگاه‌های کشور شناخته شد. سعید آشتیانی با کسب 68 امتیاز در صدر رنگینگ شناگران قرار گرفت. سروش خواجگی شناگر تیم موج‌های آبی مشهد و محمد بیداریان ملی‌پوش تیم مناطق نفت خیز جنوب نیز هر یک با 67 امتیاز مشترکا دوم شدند و سامان سالاری شناگر تیم نفت تهران با 66 امتیاز چهارم شد.

جابجایی یک رکورد رده سنی 11-12 سال

دور نخست مسابقات شنا لیگ برتر باشگاه‌های کشور با جابجایی یک رکورد رده سنی 11-12 سال در ماده 100 متر پروانه همراه بود. شب گذشته و در جریان برگزاری مسابقات 100 متر پروانه کامیاب کریمی، شناگر تیم البرز کرج با ثبت زمان 42/11/1 دقیقه رکورد پیشین این رشته را که متعلق به علیرضا مظلومی بود( 92/11/1 دقیقه) به میزان 50 صدم ثانیه کاهش داد. کریمی در این ماده پانزدهم شد.

مرحله دوم مسابقات شنا لیگ برار باشگاه‌های کشور پنجم و ششم آذرماه جاری در تهران برگزار خواهد شد. این رقابت‌ها در چهار مرحله برگزار می شود.