  1. استانها
  2. همدان
۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۱۴

کارشناس مسئولان انجمن اولیا و مربیان منطقه 4 کشور در یزد گردهم آمدند

یزد - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئولان انجمنهای اولیا و مربیان منطقه چهار کشور شامل هشت استان در یزد گردهم آمدند.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، رئیس سازمان آموزش و پرورش استان یزد، صبح امروز در این گردهمایی اظهار داشت: کارشناسان هشت استان کشور به منظور بحث و تبادل نظر در سه محور روز جهانی خانواده، انتخاب مدرسین آموزش خانواده و اجرای طرحی نو به عنوان شوراهای انجمن اولیا و مربیان تشکیل جلسه داده اند.

محمدرضا باغستانی افزود: در این نشست قرار است در خصوص روز جهانی خانواده و برنامه های آموزش و پرورش در این روز در سال جاری برنامه ریزی شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین شوراهای انجمن اولیا و مربیان نیز به تازگی به عنوان طرحی نو در آموزش و پرورش مطرح شده که در این جلسه برای تشکیل و نحوه فعالیت آن تصمیم گیری و برنامه ریزی خواهد شد.

باغستانی یادآور شد: این نشست با هدف پیگیری تصمیمات و نگرشهای جدید تشکیل می شود و امید می رود در ادامه این نشستها مشارکت والدین نیز در برنامه های مدارس و امور تربیتی دانش آموزان توسعه یابد.
کد مطلب 781817

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها