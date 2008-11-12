کارشناس مسئولان انجمن اولیا و مربیان منطقه 4 کشور در یزد گردهم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، رئیس سازمان آموزش و پرورش استان یزد، صبح امروز در این گردهمایی اظهار داشت: کارشناسان هشت استان کشور به منظور بحث و تبادل نظر در سه محور روز جهانی خانواده، انتخاب مدرسین آموزش خانواده و اجرای طرحی نو به عنوان شوراهای انجمن اولیا و مربیان تشکیل جلسه داده اند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین شوراهای انجمن اولیا و مربیان نیز به تازگی به عنوان طرحی نو در آموزش و پرورش مطرح شده که در این جلسه برای تشکیل و نحوه فعالیت آن تصمیم گیری و برنامه ریزی خواهد شد.

باغستانی یادآور شد: این نشست با هدف پیگیری تصمیمات و نگرشهای جدید تشکیل می شود و امید می رود در ادامه این نشستها مشارکت والدین نیز در برنامه های مدارس و امور تربیتی دانش آموزان توسعه یابد.