به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد خاتمی دردیدار اعضای گروه یاری که با هدف دعوت از خاتمی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شده است، تاکید کرد که اصلاح طلبان و دولت اصلاحات باید «نقشه راه» داشته باشند.

وی برنامه چهارم توسعه وسند چشم انداز بیست ساله را بخش عمده ای ازاین نقشه راه دانست که به عقیده اوتوانست مسیر درست حرکت را نشان دهد و ترسیم کند، هر چند که این مسیر در این چند ساله باز در حال به فراموشی سپرده شدن است.

رئیس بنیاد باران در ادامه با طرح این پرسش که "ایران به کجا می رود"، به طرح مسائلی در این خصوص پرداخت و گفت : باید تلاش برای نجات ایران درراس فعالیتها قرار گیرد.وی همچنین به شدت از وضعیت ناپسند فرهنگی واخلاقی جامعه که معتقد است درسه ساله اخیر تشدید شده، انتقاد کرد.

رئیس جمهور سابق بار دیگر بر نقش تک تک مردم در سرنوشت کشور و نیز ارتباط موثر اصلاح طلبان با مردم همچنین بر ضرورت تهیه "اصول اصلاح طلبی" تاکید کرد و گفت که تاثیرات عمیق این اصول را به زودی بر معادلات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی حال و آینده ایران شاهد خواهیم بود.

خاتمی درباره حضور خود در عرصه انتخابات دهم ریاست جمهوری نیز گفت : تصمیم گیری برایم بسیار مشکل شده است.وی درباره دو قطبی شدن فضای انتخابات ابراز عقیده کرد عقلای راست اینک به فکر گزینه ای دیگر هستند و اگر این دو قطبی هم ایجاد شود با دو قطبی 76 تفاوتهایی عمیق و اساسی خواهد داشت ، وی همچنین گفت که اگر نیاید " این دو قطبی ظاهری هم شکل نخواهد گرفت و حتی اگراصلاح طلبان هیچ کاندیدایی هم نداشته باشند، مشخص نیست که دوره ریاست جمهوری فعلی هشت ساله شود."

خاتمی ضمن مهم ارزیابی کردن نتایج پاره ای از نظر سنجی ها ؛ مهمترین دغدغه را برگزاری انتخابات سالم و آزاد ذکر کرد و گفت:" اگر انتخابات سالم و آزاد برگزار شود واگر تصمیم به کاندیداتوری بگیرم نگرانی از بابت نتیجه ندارم و خواست مردم مبنی بر آری یا خیر به من، هر چه باشد را با خیال آسوده می پذیرم."

رئیس بنیاد باران گفت : تا کنون حدود 30 درصد از مردم سوای 20 درصدی که در انتخابات شرکت نخواهند کرد، برای حضور یا عدم حضور در انتخابات مردد هستند و نتیجه نهایی را هم همان 30 درصد مشخص می کنند که اصلاح طلبان نباید از اقناع آنها غافل شوند.

خاتمی در مقایسه تخریب های امروز علیه اصلاح طلبان با تخریب های سال 76 ابراز عقیده کرد که هرچند تخریب های امروز کمتر از تخریب های قبلی است اما نباید ازآن غافل شد، به طور مثال رسانه های مخالف درحالی تلاش می کنند اظهارات نادرست برخی از افراد در خصوص دین و نظام را به من و به اصلاحات منتسب کنند که اینها ابتدا از من و اصلاحات عبور کردند و در مرحله بعدی از دین و قانون اساسی و نظام.