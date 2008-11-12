مطالعات امکان سنجی مناطق نمونه گردشگری ایلام به اتمام رسید

علی قاسم پور در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: مطالعه امکان سنجی 14 منطقه نمونه گردشگری از مصوبات سفر دوم هیئت دولت در استان ایلام بوده است که پس از یک سال به پایان رسیده است.

وی بیان داشت: مناطق یاد شده مله پنجاه، بخشی از سد کرخه، سد ایلام، هیانان، صالح آباد، مهران، سرابله، تنگ شمشه، مانشت، کوران بزان، بانکول، آبگرم و چشمه های قیر، خوران، دربند و شهر تاریخی دره شهر هستند که در هفت شهرستان استان ایلام واقع هستند و به عنوان مناطق گردشگری استان ایلام معرفی شده اند.

این مسئول با اشاره به اینکه با اتمام مطالعات مناطق نمونه گردشگری تحولی عظیم در صنعنت گردشگری استان ایلام ایجاد می شود خاطر نشان کرد: با برنامه ریزی هدفمند می توان استان ایلام را به یکی از قطبهای گردشگری کشور تبدیل کرد.

یک هزار ابنیه تاریخی و فرهنگی در استان ایلام وجود دارد.