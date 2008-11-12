برگزاری نمایشگاه توانمندیهای صادراتی اصناف به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقاخان در یک نشست خبری با اشاره به تعویق در زمان برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی اصناف گفت: قرار بر این بود که نمایشگاه توانمندی های صادراتی اصناف 10 دیماه در تهران برگزار شود که در این راستا به دلایلی از جمله سردی هوا و ماه محرم برگزاری این نمایشگاه به تعویق افتاده است.

رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران افزود: این نمایشگاه می تواند محلی برای ارائه محصولات صادراتی اصناف باشد تا بتوان با تشکیل خوشه های صادراتی، توانمندی های اصناف را به عرصه ظهور رساند.

وی تصریح کرد: هم اکنون تعرفه واردات مبلمان به ازای هر کیلو 10 دلار است که این ضربه بسیاری را به صنعت کشور می زند چراکه اغلب واردکنندگان، مبلمانهای ظریف و با وزن کم وارد کرده و در کشور با قیمتهای بالایی به فروش می رسانند که به نظر می رسد نظارت اتحادیه باید برای کارشناسی کردن کیفیت این محصولات صورت گیرد.

آقاخان گفت: در تمامی کشورهای دنیا مبلمان به صورت خوشه ای تولید می شود چراکه هر کارخانه تولید یک قطعه را به عهده دارد، این امر سرعت تولید و قیمت تمام شده پایین را به ارمغان می آورد.

وی اظهار داشت: دولت نیز باید حمایتهای بیشتری را از تولیدات داخلی به عمل آورد ضمن اینکه اجازه دهد که مواد اولیه با تعرفه های بسیار اندک از خارج از کشور وارد شده و صنعتگران تشویق به تولید شوند.

به گفته این مقام مسئول در اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران، صادرات مبلمان هم اکنون ده میلیون دلار تا 12 میلیون دلار است.

آقاخان در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات هیئت امنای صنف درودگران در دوشنبه هفته آتی گفت: از اعضای اتحادیه تقاضا می شود تا اعضا برای انتخاب افراد اصلح در این انتخابات شرکت کنند.

