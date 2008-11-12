به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای معاصر اعلام کرد دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد نخستین دوره جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر را بهمن‌ماه امسال به مناسب سی‌امین سال پیروزی انقلاب با شعار امید به آینده برگزار می‌کند.

این جشنواره با هدف ایجاد بستر برای ظهور و بروز خلاقیت هنری و انتقال پیام هنرمندان، ارج نهادن به هنر معنوی و تعالی ارزش‌های هنر ایرانی اسلامی در پنج رشته نقاشی، مجسمه‌سازی، گرافیک، عکاسی و کاریکاتور در موزه هنرهای معاصر، فرهنگسرای نیاوران و مجموعه آزادی برپا می‌شود.

برگزاری همایش و ارائه مقاله، برپایی کارگاه آموزشی در رشته‌های نقاشی، کاریکاتور و هنر جدید از بخش‌های جنبی این جشنواره است. به برگزیدگان اول در هر رشته تندیس جشنواره، لوح افتخار و امتیاز اعزام به ایتالیا برای بازدید از پنجاه و سومین دوسالانه بین‌المللی ونیز به مدت یک هفته اهدا می‌شود.

سه نفر از برگزیدگان در هر رشته جداگانه تندیس جشنواره، لوح تقدیر و 20 سکه بهار آزادی و پنج نفر از هنرمندان در پنج رشته هنری جشنواره برگزیده مردم هر یک معادل مبلغ دو میلیون تومان جایزه نقدی می‌گیرند.

موزه هنرهای معاصر تهران یکی از بهترین آثار مرتبط با موضوع سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را در هریک از پنج رشته با نظر کارشناسی و توافق هنرمندان به عنوان جایزه ویژه برای گنجینه موزه خریداری می‌کند.

برای پنج نفر از هنرمندان مدعو (خارج از مسابقه) در هر رشته یک هفته بازدید از دوسالانه ونیز در نظر گرفته شده است. کلیه آثار پس از پایان نمایشگاه در تهران و دیگر استان‌ها به نمایش درمی‌آید.

هنرمندان علاقمند به شرکت در نخستین جشنواره تجسمی فجر می‌توانند با موضوع امید به آینده در هر بخش حداکثر پنج اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.