ستاد شکوفایی و نوآوری در صنعت ایلام تشکیل شد

مظفر فروتن در گفتگو با خبنرگار مهر در ایلام اظهار داشت: این ستاد متشکل از دستگاه های مرتبط با حوزه صنایع و معادن و نمایندگان بخش خصوصی است.

وی بیان داشت: این ستاد با هدف نوآوری در فعالیتهای سازمان صنایع و معادن استان ایلام وبه منظور ارائه خدمات مطلوب و اثر بخش تر به بخش خصوصی و توسعه حوزه صنایع و معادن تشکیل شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه در این ستاد از توانمندیهای نیروهای نخبه و اساتید دانشگاه در حوزه صنعت و معدن استان ایلام استفاده می شود خاطر نشان کرد: اکنون بی شاز 450 واحد صنعتی در ساتان ایلام فعالیت دارند و راهکارهای مناسب برای وضعیت مطلوب این تعداد واحد صنعتی ضروری است.

این مسئول یادآور شد: امیدواریم این ستاد با انجام فعالیتهای خود، در حوزه صنعت و معدن استان ایلام تحولی به وجود آورد.