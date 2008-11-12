طرح سرشماری حیات وحش ایلام آغاز شد

غلامحسین کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این طرح در مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع استان ایلام اجرا می شود.

وی بیان داشت: این طرح به مدت یک ماه و با هدف اطلاع از زاد و ولد حیوانات موجود در استان، بررسی عوامل تهدید کننده حیوانات، شناسایی نقاط مستعد برای ارتقاع حفاظتی و ....اجرا می شود.

این مسئول یا اشاره به اینکه استان ایلام به دلیل تنوع اقلیمی از تنوع زیستی مناسب برخوردار است، خاطر نشان کرد: 34 گونه از پستانداران کشور در استان ایلام زندگی می کنند.

کاظمی یادآور شد: از جمله مهمترین حیوانات موجود در زیستگاه های استان می توان به خرس، قوچ، پلنگ و...اشاره کرد.

این مسئول یادآور شد: از دیگر دلایل اجرای این طرح شناسایی زیستگاه های مناسب برای احیای جمعیت گونه های متنوع است.