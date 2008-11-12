"معجزه" بهترین فیلم تاریخ آسیا پاسیفیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، جی‌ام‌ای نیوز اعلام کرد این فیلم را ایشمائیل برنال سال 1982 کارگردانی کرد و نورا اونور در نقش اصلی آن ظاهر شد. داستان درباره دختری است که ادعا می‌کند از طرف مریم مقدس (س) به عنوان پیام‌آور ایمان انتخاب شده است.

"معجزه" روز سه‌شنبه در جریان برگزاری دومین دوره جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک در کوئینزلند استرالیا به عنوان بهترین فیلم تاریخ منطقه آسیا پاسیفیک معرفی شد. سی ان ان اینترنشنال یکی از حامیان جوایز سینمایی اسکرین آسیا پاسیفیک است.

"معجزه" اولین فیلم تولید شده در مرکز سینمای تجربی فیلیپین ECP بود و در جشنواره فیلم مانیل سال 1982 برنده 9 جایزه شد. این فیلم سال 1983 در بخش مسابقه جشنواره برلین حضور داشت و همان سال جایزه هوگو برنز جشنواره فیلم شیکاگو را برد.

فیلم برنال در نظرسنجی سی ان ان رقبایی سرسخت مانند "ببر خیزکرده، اژدهای پنهان" از چین، "هفت سامورایی" از ژاپن، "گبه" از ایران، فیلم استرالیایی "گالیپولی"، "پاتر پانچالی" از هند، فیلم ژاپنی "شهر اشباح"، "پیر پسر" از کره جنوبی، "روابط جهنمی" از هنگ کنگ و چین و " "قطار سریع‌السیر چانگ‌کینگ" از چین را پشت سر گذاشت.

سی ان ان اوایل سپتامبر اعلام کرد "معجزه" انبوه آرای مثبت هزاران رای‌دهنده اینترنتی را از آن خود کرده است. دس پاور رئیس جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک سینمای این منطقه را به عنوان "یک سینمای عظیم در حال ظهور" مورد تحسین قرار داد.

رضا ناجی برای "آواز گنجشک‌ها" جایزه بهترین بازیگر مرد دومین دوره جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک را برد و مستند بلند "تینار" به تهیه‌کنندگی مهدی منیری نیز جایزه یونسکو برای مشارکت موثر در حفظ و اشاعه تنوع فرهنگی از طریق فیلم را از آن خود کرد.