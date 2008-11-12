به درازا کشیدن دوران عقد به سوء تفاهمها دامن می زند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول اتاق فکر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اشاره به اینکه نمی توان گفت به درازا کشیدن دوران عقد بد است اظهار داشت: طولانی شدن این دوران آثار و تبعاتی دارد که معلوم نیست دختران و پسران امروزی بتوانند به خوبی تحمل کنند.

وی در ادامه درباره آسیب به درازا کشیده شدن دوران عقد گفت: از نظر عاطفی ممکن است برای دخترخانمها طولانی شدن دوران عقد مشکلاتی به وجود آورد. خانمی که علاقمند به تشکیل زندگی باشد و ارتباط عاطفی با همسر خود برقرار کرده باشد ممکن است دچار مشکلاتی شود که مردان به خوبی آن ضرورتها را درک نکنند و به این ترتیب سوء تفاهمهایی برای خانواده های نوپا به وجود آید.

حجت الاسلام پناهیان شکل نگرفتن عواطف و احساسات خانمها به طور کامل نسبت به همسر و زندگی مشترک در دوران عقد را دلیل دیگر به وجود آمدن آسیب دانست و گفت: به همین علت ممکن است که دختران بعضی اوقات در تمایل خود به آغاز زندگی مشترک دچار نوساناتی شوند و ناراحتیهای خاصی پیش آید و حتی از همسر خود بدون دلیل خاصی احساس تنفر کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: این برخورد در برخی خانمها حتی ممکن است طبیعی هم باشد در حالی که اگر زیر یک سقف زندگی کنند نوسانات در مرزهای منفی زیاد اوج نمی گیرد. یا ممکن است آقایان و خانمها دچار محاسبه هایی شوند اینکه درست انتخاب کردند یا نه .

وی با اشاره به اینکه زوج در دوران عقد ممکن است هنوز خود را در موقعیت انتخاب ببینند گفت: خیلی وقتها ممکن است زوجین در اثر برخورد با کوچکترین ناملایماتی به انتخاب خود شک کنند و وقتی در انتخاب تردید ایجاد شود دلسردیهایی ممکن است به وجود آید که به آسیبها دامن بزند یا به طلاق منجر شود.