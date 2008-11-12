به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مهرداد حمیدی ظهر امروز در جمع دانشجویان دانشگاه زنجان افزود: حدود 30 درصد مواردی که باعث نقص کلیوی منجر به دیالیز میشود، ناشی از مصرف و تجویز غیرمنطقی دارو است.
وی ادامه داد: همچنین 20 درصد از عوارض کبدی از جمله آسیبهای مصرف غیرمنطقی دارو است.
حمیدی با انتقاد از روند مصرف غیرمنطقی دارو در کشور افزود: وضعیت کشور ما در مصرف سرانه دارو در میان کشورهای همتراز و سایر کشورها خوب و مناسب نیست.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با اشاره به اینکه سرانه مصرف دارو در کشورهای پیشرفته کمتر از دو قلم دارو است، افزود: ما در رابطه با بحران تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو آمار درستی نداریم فقط با بررسی نسخههای بیمه، آماری به دست آمده که نشان میدهد به طور میانگین در هر نسخه پزشکی سه تا پنج قلم دارو برای بیمار تجویز شده است.
حمیدی با تاکید برفرهنگسازی مصرف و تجویز منطقی دارو در کشور تصریح کرد: فرهنگسازی این امر به تنهایی از عهده یک دستگاه و یا سازمان خارج است و دستگاهها و نهادهای دولتی و غیردولتی باید در این راستا در کنار هم قرار گیرند و دست به دست هم برنامههایی برای فرهنگسازی این مهم انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه 90 درصد درمانها در کشور ما به دارودرمانی منجر میشود، گفت: مصرف بالای دارو در کشور، نشان از این دارد که انواع داروهای پیشرفته به اندازه کافی در اختیار جامعه قرار میگیرد.
حمیدی با اشاره به فرهنگسازی مصرف و تجویز دارو در جامعه افزود: دارو باید هم توسط تجویزگران منطقی تجویز شود و هم باید مردم آن را درست به موقع و با تجویز پزشک مصرف کنند.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با اخطار به جوانان و نوجوانان در خصوص مصرف داروهای مختلف مانند روانگردانها، داروهای اعتیادآور تصریح کرد: در حال حاضر 300 نام تجاری از انواع اکستازی بین جوانان پخش شده که مصرف آن بسیار خطرناک است.
حمیدی با اشاره به اینکه این گونه مواد از خارج از کشور به داخل وارد میشود، افزود: ما باید به دامهایی که نظام سلطه برای تهاجم فرهنگی فراهم کرده، توجه داشته باشیم.
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