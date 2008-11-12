مظفری درباره مراحل تولید این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تاکنون 50 درصد از تصویربرداری کار انجام شده و تصور می‌کنم تا اول آذرماه این بخش به پایان برسد و کار وارد مرحله فنی شود.

وی با اشاره به فضای طنز "شاه‌کلید" گفت: فیلم طنز موقعیت است و من برای نخستین بار در آن نقش سارقی را بازی می‌کنم که شب عقد گیر می‌افتد. او پس از چهار سال آزاد می‌شود و توبه می‌کند. اما تلاش دیگر سارقان برای منحرف کردن او به نتیجه نمی‌رسد.

فیلمنامه "شاه‌کلید" را آرش قادری نوشته و تصویربرداری آن را مرتضی غفاری انجام می‌دهد. سیروس ابراهیم‌زاده، بهاره رهنما، کیانوش گرامی، امین مومنی‌پور، علی مرتضوی، امیرحسین رستمی، صدف رضاپور و پروین قائم‌مقامی دیگر بازیگران فیلم هستند.