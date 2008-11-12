اولمرت بر جنگ طلبی بیشتر در غزه تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "ایهود اولمرت" که عصر روز گذشته در جمع نظامیان اسرائیلی مستقر درغزه سخن می گفت در ادامه افزود : موقعیت میان ما و حماس یک نبرد اجتناب ناپذیر است و پرسش این است که این نبرد چه زمانی رخ می دهد.

اولمرت که در این سخنرانی "ایهود باراک" وزیر جنگ، "گابی اشکنازی" رئیس ستاد مشترک ارتش و جمعی دیگر از فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی را در کنار خود می دید افزود : ما تمایلی برای آغاز جنگ نداریم. ما خواهان ادامه حالت آتش بس هستیم اما هر گونه عملیاتی را علیه نیروهای خود بی نتیجه خواهیم گذاشت. ما به دقت اوضاع آرام فعلی را زیر نظر داریم و می دانیم که در خفا کارهایی در حال انجام است.

این سخنان اولمرت در حالی ایراد می شود که از تاریخ 19 ژوئن میان رژیم صهیونیستی و گروه های فلسطینی در غزه آتش بس برقرار است.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی از زمان کنترل جنبش حماس بر نوارغزه از ژوئن 2007 تاکنون، نوارغزه را تحت محاصره قرار داده است و از هفته گذشته تاکنون نیز به بهانه حملات موشکی مبارزان فلسطینی، تمامی گذرگاه های این منطقه از جمله گذرگاه "ناحل عوز" ویژه سوخت رسانی به غزه را بسته است.