برنامه بلندمدت برای توسعه برند تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در کنفرانس بین المللی برند گفت: نشانهای تجاری ارزش راهبردی دارند که بر این اساس ضرورت تدوین برنامه بلندمدت برای ترویج و توسعه برند بیش از پیش نمایان می شود.

معاون وزیر بازرگانی افزود: ارزش 100 برند برتر دنیا در سال گذشته میلادی یک هزار و 300 میلیارد دلار بوده که بنابراین مشاهده می شود که مدیریت برند موجب تغییر راهبردی شرکتها از بازاریابی قیمت محور به بازاریابی ارزش محور می شود.

وی تصریح کرد: برند به عنوان یک عامل و ارزش برای ارزیابی فعالیتهای تجاری در دنیا مطرح است که بر این اساس ارزش برند برخی شرکتهای بین المللی از درآمد سالانه بسیاری از کشورهای درحال توسعه بیشتر است.

به گفته غضنفری، حمایت از تشکلهای تولیدی و صادراتی برای تدوین و توسعه نشانهای تخصصی در ورود به بازارهای بین المللی ،فرهنگ سازی و توسعه و ترویج نشانهای تجاری برای بنگاههای کوچک و متوسط بیش از هرچیز دارای اهمیت است.

وی اظهار داشت: رفع محدودیت در تامین منابع، نگاه بلند در فعالیتهای تجاری و اقتصادی، تخصیص مناسب منابع، حاکمیت تفکر بازارگرا به جای تفکر تولیدگرا و نگرش سرمایه ای به موضوع برند به جای نگرش هزینه ای مهمترین عوامل بنگاهی را در این زمینه در بر می گیرند.

به اعتقاد غضنفری، پشتیبانی علمی از تشکلها و بنگاهها برای آشنایی علمی و عملی با مفاهیم تخصصی برند، تامین هزینه های مربوط به تدوین راهبرد برند، تهیه فرایند مدیریت راهبردی برند، پشتیبانی از ایجاد فرآیندهای تخصصی متناسب برای بازارهای مختلف از جمله نقشهای دولتها در پشتیبانی از نشانهای تجاری محسوب می شود.

وی اظهار داشت: بر این اساس انتظار می رود که اتاقهای و تشکلهای بازرگانی به ضرورت توسعه برند و حمایت از ساخت نشانهای تجاری توجه ویژه داشته باشند.