گسترش روابط ایران با آنگولا و نامیبیا در انرژی، تجارت و بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاعات و اخبار وزارت امور خارجه، محمد رضا باقری معاون آفریقایی وزارت امور خارجه که به عنوان فرستاده ویژه جمهوری اسلامی ایران به چند کشور آفریقایی سفر کرده است، با ادوارد دوسانتوز و پوهامبا روسای جمهور آنگولا و نامبیا در خصوص توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای یاد شده، تشریح ابعاد مختلف سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارتقای سطح همکاری ها با کشورهای آفریقایی و همکاری و تعامل مثبت با اتحادیه آفریقا و تشویق و ترغیب کشورهای مذکور به تاسیس سفارت در تهران و ضرورت تشریک مساعی بیشتر در صحنه های منطقه ای و بین المللی مذاکره و تبادل نظر کرد.

رئیس جمهور آنگولا در دیدار با باقری خاطر نشان کرد : ما به ارتقای سطح همکاری ها در زمینه های انرژی، مسکن، بهداشت همچنین زمینه های علمی و دانشگاهی با جمهوری اسلامی ایران علاقه مند هستیم و امیدواریم نظر به علایق طرفین و اراده سیاسی که در بین مقامات دو کشور وجود دارد ، همکاری در صحنه های بین المللی را افزایش دهیم و در صحنه جهانی با حمایت از یکدیگر، همکاری جنوب - جنوب را تقویت و تحکیم نماییم.

رئیس جمهور نامیبیا نیز دردیدار با فرستاده ویژه ایران، با اشاره به روابط دیرینه دو کشور و حمایت های ارزشمند جمهوری اسلامی ایران از حزب سواپو در زمان مبارزات با نژاد پرستی و تشکر از در اختیار گذراندن دفتر به نماینده حزب یاد شده در تهران ، بر ضرورت توسعه مناسبات در زمینه های مختلف از جمله انرژی ، معدن، تجارت و بازرگانی و بهداشت تاکید کرد .

وی تشریک مساعی هر چه بیشتر بین دو کشور در مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل ، جنبش عدم تعهد و غیره را که باعث تقویت که جبهه های کشورهای مترقی و مستقل جهان سوم در مقابله با فشارهای مختلف کشورها غربی علیه کشورهای در حال توسعه اعم از آسیایی و آفریقایی و غیره می شوند ، خواستار گردید.