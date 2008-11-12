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۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۲۳

"روی ماه خدواند را ببوس" نقد می‌شود

"روی ماه خدواند را ببوس" نقد می‌شود

نشست نقد کتاب "روی ماه خداوند را ببوس" نوشته مصطفی مستور به همراه بررسی داستانهای معناگرا با حضور این نویسنده برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور مصطفی مستور، نویسنده کتاب و عرفان نظرآهاری، شاعر و منتقد ادبی برگزار می‌شود.

رمان "روی ماه خداوند را ببوس" که جایزه قلم زرین را در سال 80 برای نویسنده‌اش به ارمغان آورد از سال 1379 تا کنون در قالب 26 چاپ 100 هزار نسخه منتشر شده است. 

از مصطفی مستور کتابهای "استخوان خوک و دستهای جذامی"، "چند روایت معتبر"، "من دانای کل هستم"، "حکایت عشق بی‌قاف بی‌شین بی‌نقطه"، نمایشنامه "دویدن در میدان تاریک مین" و" پژوهش در مبانی داستانهای کوتاه"، عکس‌نوشت "پرسه در حوالی زندگی" و ترجمه کتاب "فاصله" (نوشته ریموند کارور) منتشر شده است.

این برنامه از ساعت  15:30 تا 18 روز 23 آبان ماه در سالن شماره یک فرهنگسرای خانواده واقع در نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان برگزار می شود.

کد مطلب 781876

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