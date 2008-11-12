پرونده "خواب زمستانی" در "صنعت سینما"

به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید ماهنامه صنعت سینما با سرمقاله‌ای در باب ارتقای استانداردها و هویت بومی آغاز می‌شود. بخش سینمای ایران می‌پردازد به گزارش تولید فیلم‌‌های "صداها" و "شبانه‌روز" و پرونده تحلیلی فیلم‌‌های "خواب زمستانی" و "محیا".

گفتگو با سیامک شایقی کارگردان، داریوش عیاری مدیر فیلمبرداری، ژیلا ایپکچی تدوینگر، سعید شهرام آهنگساز، فاطمه معتمدآریا، پگاه آهنگرانی و یادداشتی از لادن مستوفی بازیگران و چند نقد بر "خواب زمستانی" و گفتگو با اکبر خواجویی کارگردان "محیا" در ادامه مطالب این بخش آمده است.

گفتگو با کیانوش عیاری کارگردان "روزگار قریب"، مروری بر مجموعه‌های تلویزیونی تابستان و مجموعه‌های مناسبتی ماه رمضان سیما، بدلکاری در سینما به روایت پیمان ابدی، گزارش‌هایی از دومین جشنواره سینما حقیقت، سومین هفته فیلم مستند خانه سینما، گفتگو با محمدعلی حجازی مدیر برنامه "سینما فردا" و فناوری در سینمای ایران در بخشی دیگر منعکس شده است.

بخش سینمای جهان نیز می‌پردازد به گزارش‌هایی از تولید فیلم‌های "مجموعه دروغ‌ها"، "کودک پریان"، "آپالوزا"، "چه اتفاقی افتاد؟"، "پس از خواندن بسوزانش"، "W"، "قتل موجه"، "دوشس"، "معجزه در سنت‌آنا"، "راشل ازدواج می‌کند"، مجموعه‌های "گمشده"، "دکتر هاوس" و "پری دریایی 3" و "ایگور".

نقد و تحلیل فیلم‌های "راه‌حل"، "واترلو"، "تغییر چهره"، "واکسی"، "گلادیاتور"، "مرد عنکبوتی"، "شهر فرشتگان"، "زندگی خارج از توازن"، "آرزوهای بزرگ"، "دوازده مرد خشمگین"، "آخرین هورا"، "دزد پاریس"، "تلافی"، "مادر و پسر"، "جواز عبور"، "کوکب سیاه"، "اولژان" و فیلم‌های به نمایش درآمده در برنامه "سینما اقتباس" در ادامه مورد توجه قرار گرفته است.

هفتاد و ششمین شماره ماهنامه "صنعت سینما" ویژه آبان 87 به مدیر مسئولی و سردبیری شهرام جعفری‌نژاد در 132 صفحه با قیمت 1200 تومان در دسترس علاقمندان است.