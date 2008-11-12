همگان باید از سقوط اقتصادی در آمریکا درس عبرت بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی امروز در آغاز درس خارج فقه خود در مسجد اعظم با اشاره به سقوط اقتصادی در آمریکا گفت: زمانی کشوری مانند آمریکا قدرت اقتصادی منطقه به شمار می رفت و راه پیشرفت را در گرو وضعیت اقتصادی می دانست.



وی افزود: اما هم اکنون به گفته خود آنها و اقتصاد دانان آمریکا در حال فروپاشی در خصوص مسائل اقتصادی است.



استاد حوزه علمیه قم با قرائت روایتی از حضرت علی(ع) گفت: بر اساس این روایت کلام ما باید همراه با ذکر خدا، سکوتمان با تفکر و نگاه هایمان عبرت انگیز باشد.



آیت الله مکارم شیرازی افزود: بر اساس این روایت باید تمامی جهانیان از سقوط اقتصادی در آمریکا درس گرفته و نگاهی عبرت آمیز داشته باشند.



وی افزود: باید به اتفاقات اطراف خود بنگریم و نگاه عبرت آمیز داشته باشیم تا مشکلات رفع شود.