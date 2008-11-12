وزارت ارشاد از نظرات اهل قلم استفاده کند

به گزارش خبرگزاری مهر، این شاعر و منتقد ادبی با اشاره به اینکه برگزاری هفته کتاب را فعالیتی ارزشمند برای گسترش فرهنگ و ادب در کشور است خواستار گسترش برگزاری شبهای شعر و داستان در روزهای هفته کتاب شد و گفت: در این نشستها می توان زمینه عرضه کتابهای مختلف را نیز فراهم کرد.

براتی پور همچنین عرضه کتاب در دانشگاهها را از جمله دیگر مسایل قابل طرح دانست و گفت: قطعا نمایشگاههایی در دانشگاههای سراسر کشور برگزار می شود اما باید زمینه برگزاری این نمایشگاهها در تمام دانشگاهها فراهم شود. قشر دانشجو شاید مهمترین قشر یک جامعه باشد از این رو از ارکان تغییرات فرهنگی کشور نیز به حساب می آید.

به گفته این شاعر معرفی کتابهای جدید در هفته کتاب فعالیت دیگری است که برگزار کنندگان می توانند به آن بپردازند.



وی تاکید کرد: مناسبتهای فرهنگی هر چه پررنگتر دنبال شوند اثرات آنها علاوه بر بخش فرهنگ در دیگر بخشهای کشور نیز بیشتر نمایان می شود.

شانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 21 الی 29 آبان ماه سال جاری در تهران و سراسر کشور برپاست.