اجلاس شهرداران آسیایی عرصه ای برای همگرایی ملتهای آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین بروجردی با بیان اینکه مدیریت شهرداری تهران درخشان و ممتاز در اداره یک کلانشهر جهانی است افزود: استفاده شهرداریهای کلانشهرهای آسیایی از تجربیات شهرداری تهران و استفاده شهرداری تهران از تجربیات آنها نوعی مکمل متقابل است که می تواند در تقویت حقوق شهروندی در سطح قاره آسیا موثر باشد.

رئیس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر توانمندی و ظرفیت بالای کلانشهرهای آسیایی اظهار داشت: به طور طبیعی همفکری و انتقال تجربیات در جهت رشد و شکوفایی بهتر کلانشهرهای آسیایی تاثیرگذار است.

بروجردی با بیان اینکه هدف از تاسیس مجمع پارلمان آسیا ایجاد همگرایی در این قاره است خاطرنشان کرد: مجمع شهرداران به عنوان نمایندگان مردم به این همگرایی تحکیم می بخشد.