تشکیل جامعه مسئولان کنترل کیفی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پورهاشم، در یک نشست خبری با اشاره به برگزاری همایش استاندارد و کیفیت در هفته آینده گفت: در این همایش 30 واحد تولیدی برتر استان تهران که در فاصله زمانی آبان 86 تا آبان 87 مورد ارزیابی قرار گرفته اند معرفی خواهند شد.

مدیرکل استاندارد استان تهران افزود: بر این اساس شاخصهایی نظیر داشتن گواهینامه مدیریت کیفیت، ارزیابی محصولات در طول سال، بهبود کیفیت کالاهای تولیدی نسبت به سال قبل مورد تاکید قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: به جز چند کالای ساختمانی، بقیه واحدهای برتر صادرات مناسبی را به کشورهای دنیا داشته اند که این امر نشان از کیفیت بالای محصولات صادراتی ایران دارد.

این مقام مسئول در موسسه استاندارد افزود: در این همایش همچنین از سه نفر از مسئولان کنترل کیفی برتر کارخانه های استان تهران، سه آزمایشگاه نمونه و یک شرکت بازرسی فنی کالا نیز تقدیر خواهد شد.

به گفته پورهاشم، جامعه مسئولان کنترل کیفی در استان تهران و چند استان دیگر کشور تشکیل شده و امید می رود چنین تشکلهایی در سایر استانهای کشور نیز تاسیس شوند تا بتوانند از حقوق مسئولان کنترل کیفی کارخانجات دفاع کنند.