اجلاس شهرداران آسیایی گام مهمی در جهت پیوند با مجمع مجالس آسیاست

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد حسن ابوترابی افزود: رویکرد مجمع مجالس آسیایی همگرایی ملتهای آسیایی است که یکی از نمادهای برجسته این همگرایی فراهم آوردن حضور موثر شهرداران به عنوان مدیریتهای برآمده از متن مردم وجامعه در عرصه روابط دول و ملل آسیا است.

وی با تقدیر از شهرداری تهران در برگزاری اجلاس مجمع شهرداران آسیا گفت: اقدام شهرداری تهران گامی مهمی در جهت پیوند مجمع شهرداران با مجمع پارلمانها در آسیا بود.

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه قاره آسیا نباید از روند حرکتی در قاره‌های اروپا، آفریقا و آمریکای لاتین عقب باشد تاکید کرد: همگرایی در آسیا یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و مجمع شهردان می تواند این همگرایی را پر رنگتر کند.

ابوترابی با اشاره به جایگاه وموقعیت اجلاس شهردان آسیا اظهار داشت: با توجه به جایگاه و موقعیت این اجلاس می تواند نقش مهمی را در معرفی تهران به عنوان یکی کلانشهرهای مطرح جهان به کار ببرد.

وی با بیان اینکه استفاده از تجربیات کلانشهرهای آسیایی برای ارتقای مدیریت شهری در کشور مهم است خاطرنشان کرد: باید از این اجلاس نهایت استفاده شود تا ازآخرین دستاوردهای مدیریت شهری در آسیا استفاده کنیم و با تبادل تجارب مدریتی خود سطح کارآمدی خود را ارتقا ببخشیم.