مقامات کاتولیک خواستار عدم تغییر سیاستهای سلولهای بنیادی آمریکا شدند

مقامات کاتولیک خواستار عدم تغییر سیاستهای سلولهای بنیادین آمریکا شدند

مقامات کلیسای کاتولیک روم از رئیس جمهور منتخب آمریکا خواستند با هرگونه تغییراتی در سیاستهای ایالات متحده در رابطه با تحقیقات رویانی سلولهای بنیادی مخالفت کند. کاردینال خاویر لوزانو باراگان رئیس شورای پاپی سلامت واتیکان مخالفت واتیکان را در استفاده از جنین بشری برای اهداف تحقیقی مورد تأکید قرار داد. بوش محدودیتی در این تحقیقات اعمال کرده بود اما اوباما از عدم سختگیری نسبت به این محدودیتها حمایت می کند همانطور که دیروز رئیس پروژه انتقال ریاست جمهوری خبر تغییر دستورات بوش در رابطه با تحقیقات سلولهای بنیای از سوی اوباما را اعلام کرد.

خبر دیدار احتمالی الکسی دوم و بندیکت شانزدهم در باکو تکذیب شد

الکساندر اسقف باکو و منطقه نزدیک دریای خرز اعلام کرد از انتشار این خبر که وی دیدار احتمالی پاپ بندیکت و الکسی دوم را در اجلاس باکو تکذیب نکرده بسیار شگفت زده شده است. وی اعلام کرد آنچه خبرنگاران به نقل از من منتشر کرده اند را هرگز بر زبان نیاورده ام. پیش از این اخباری منتشر شده بود که احتمال دیدار الکسی دوم و پاپ که هردو به اجلاس باکو دعوت شده اند وجود دارد.

موزه میراث دینی سیکها در بریتانیا افتتاح می‌شود

پیروان آیین سیک در بریتانیا به منظور نمایش میراث مقدس سیکها مرکز ملی میراث سیک در بریتانیا را تأسیس می کنند. این مرکز دربرگیرنده 300 شیء خواهد بود که بیشتر آنها را سلاح تشکیل داده اند ، این موزه روز 23 نوامبر گشایش می یابد و افتتاح رسمی آن به ماه فوریه سال آتی میلادی ( بهمن ماه) موکول می شود تا مراسم با حضور فردی از خانواده سلطنتی بریتانیا برگزار شود.

افتتاح پل ائمه عراق پس از 3 سال

پل ارتباط ائمه که دو منطقه اعظمیه و کاظمیه عراق را به هم مرتبط می کند، صبح دیروز با حضور رهبران دینی و شخصیتهای سیاسی و امنیتی پس از سه سال افتتاح شد. هدف از افتتاح این پل کاهش ازدحام جمعیت و رفت و آمدها عنوان شده است. علت نامگذاری این پل قرار گرفتن میان حرم امام موسی کاظم (ع) و امام جواد (ع) در سمت غرب و ابوحنیفه در شرق عنوان شده است.



دفتر سازمان کنفرانس اسلامی در عراق افتتاح شد

اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی دفتر سازمان کنفرانس اسلامی را دیروز 21 آبان ماه در عراق افتتاح کرد. این دفتر برای نخستین بار افتتاح شد و هدف از این کار تشریک مساعی و ارتقای فعالیتهای سازمان کنفرانس اسلامی در زمینه فعالیتهای دینی و فرهنگی و اسلامی عراق عنوان شده است.