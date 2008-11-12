  1. سیاست
  2. سایر
۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۳۲

با حضور وزیر دفاع ؛

نسل جدید موشک زمین به زمین "سجّیل" با موفقیت آزمایش شد

نسل جدید موشک زمین به زمین "سجّیل" با موفقیت آزمایش شد

نسل جدید موشک زمین به زمین، به نام "سجیل" با حضور سردار سرتیپ مصطفی محمد نجار وزیر دفاع و با رمز مقدس "یا علی ابن موسی الرضا" با موفقیت کامل آزمایش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ مصطفی نجار در تشریح ویژگی های این موشک اظهار داشت: متخصصان اقتدار آفرین سازمان هوا فضای وزارت دفاع موفق شدند نسل جدید موشک زمین به زمین با سوخت جامد مرکب را آزمایش کنند.

وزیر دفاع درادامه افزود: این موشک دو مرحله ای دارای دو موتور سوخت جامد مرکب است و از قابلیت های فوق العاده  و بالایی برخوردار است.

سردار نجار اظهار داشت: از ویژگی های دیگر این موشک و سیستم پرتاب آن سرعت بسیار بالا برای استقرار، پرتاب و خروج از محل پرتاب می باشد.وی گفت: کلیه مراحل طراحی  ساخت موشک سجیل و سکوی پرتاب آن به دست متخصصان اقتدار آفرین وزارت دفاع صورت گرفته است.

سردارنجار تصریح کرد: انجام این آزمایش موشکی درچارچوب دکترین و راهبرد بازدارندگی دفاعی و فعالیت های متعارف موشکی جمهوری اسلامی ایران و صرفا با اهداف دفاعی و برای تحکیم صلح، ثبات و آرامش در منطقه صورت گرفته است و علیه هیچ کشوری بکار گرفته نخواهد شد.

سردار نجار تاکید کرد: آزمایش موشک سجیل از سال قبل برنامه ریزی و تنظیم شده بود و هیچ ارتباطی به تحولات اخیر منطقه ای و بین المللی ندارد.

وزیر دفاع در پایان این موفقیت بزرگ را به محضر فرماندهی کل قوا، ملت شریف ایران، نیروهای مسلح، مدیران، کارکنان و متخصصان زبده و خدوم وزارت دفاع تبریک و تهنیت گفت.

کد مطلب 781907

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها