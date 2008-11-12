نسل جدید موشک زمین به زمین "سجّیل" با موفقیت آزمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ مصطفی نجار در تشریح ویژگی های این موشک اظهار داشت: متخصصان اقتدار آفرین سازمان هوا فضای وزارت دفاع موفق شدند نسل جدید موشک زمین به زمین با سوخت جامد مرکب را آزمایش کنند.

وزیر دفاع درادامه افزود: این موشک دو مرحله ای دارای دو موتور سوخت جامد مرکب است و از قابلیت های فوق العاده و بالایی برخوردار است.

سردار نجار اظهار داشت: از ویژگی های دیگر این موشک و سیستم پرتاب آن سرعت بسیار بالا برای استقرار، پرتاب و خروج از محل پرتاب می باشد.وی گفت: کلیه مراحل طراحی ساخت موشک سجیل و سکوی پرتاب آن به دست متخصصان اقتدار آفرین وزارت دفاع صورت گرفته است.

سردارنجار تصریح کرد: انجام این آزمایش موشکی درچارچوب دکترین و راهبرد بازدارندگی دفاعی و فعالیت های متعارف موشکی جمهوری اسلامی ایران و صرفا با اهداف دفاعی و برای تحکیم صلح، ثبات و آرامش در منطقه صورت گرفته است و علیه هیچ کشوری بکار گرفته نخواهد شد.

سردار نجار تاکید کرد: آزمایش موشک سجیل از سال قبل برنامه ریزی و تنظیم شده بود و هیچ ارتباطی به تحولات اخیر منطقه ای و بین المللی ندارد.

وزیر دفاع در پایان این موفقیت بزرگ را به محضر فرماندهی کل قوا، ملت شریف ایران، نیروهای مسلح، مدیران، کارکنان و متخصصان زبده و خدوم وزارت دفاع تبریک و تهنیت گفت.