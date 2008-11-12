رفتارغرب درمبارزه با تروریسم دوگانه است/ سوریه راه ارتباط لبنان با شرق

"ایلی فرزلی" در گفتگو با خبرگزاری مهر برقراری رابطه با سوریه را به نفع لبنان دانست و اظهارداشت: همه آحاد ملت لبنان سودمند بودن این رابطه را کاملا درک می کنند و به آن اطمینان دارند.

وی افزود: در لبنان هیچ کس نیست که نداند مصلحت و منافع عالی کشورش در ایجاد رابطه ممتاز و منحصر به فرد با همسایه اش سوریه است، با توجه به اینکه سالهاست این دو کشور از رابطه صادقانه و تاریخی برخورداند و در زمینه امنیتی، سیاسی و اقتصادی با هم همکاری مشترک دارند.

نائب رئیس اسبق مجلس لبنان خاطرنشان کرد: سوریه از لحاظ حیاتی دروازه و پل ارتباطی لبنان به سوی جهان عرب و شرق آسیا به شمارمی رود بدین خاطرهیچ کس در لبنان نیست که به رابطه حسنه با دمشق اطمینان و علاقه نداشته باشد و به نظر من حتی خود غربیها به این موضوع پی برده اند.

فرزلی درباره تلاش برخی کشورهای غربی بویژه آمریکا و رژیم اشغالگر اسرائیلی برای برهم زدن رابطه حسنه میان سوریه و لبنان از طریق شعارهای واهی مبارزه با تروریسم گفت : آنچه که امروز غربیها تحت عنوان مبارزه با تروریسم نامیده اند واقعی نیست و آنها درکشورهای مختلف منطقه نشان دادند در این مبارزه گزینشی عمل می کنند.

وی با بیان اینکه غربیها کاملا دریافتند که این جنگ بدون هماهنگی امنیتی میان لبنان و سوریه بی نتیجه خواهد بود، اعلام داشت: تعریف کشورهای غربی از تروریسم نیاز به تجدید نظر دارد.

فرزلی درباره راه حل اختلاف میان دو کشور عنوان کرد: من معتقدم که تصمیم بیروت و دمشق برای گشایش دفتر نمایندگی نقش بزرگی را در دستیابی به راه حل مشکلات ایفا می کند.

نائب رئیس اسبق مجلس لبنان بروز برخی مشکلات بین هر کشوری با همسایه اش را یک چیزعادی وطبیعی برشمرد و عنوان کرد: با وجود اینکه هنوز برخی تنشها در روابط دو کشور وجود دارد، اما آنچه مهم است دستیابی به مکانیزیمی است که منجر به حل مشکلات فیمابین شود.

فرزلی در پایان گفت: اجرای طرح گشایش دفاتر نمایندگی در لبنان و سوریه به حل مشکلات دو کشور کمک خواهد کرد خصوصا اینکه دمشق و بیروت باید گام های مناسب را در جهت اعتماد سازی دوجانبه و بر اساس ایمان و شناسایی حاکمیت و استقلال هر دو کشور بردارند و به موسسات قانونی یکدیگر احترام بگذارند.