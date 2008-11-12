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۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۱۶

برگزاری نخستین سمپوزیوم بین المللی جنین شناسی بالینی در یزد

برگزاری نخستین سمپوزیوم بین المللی جنین شناسی بالینی در یزد

نخستین سمپوزیوم و کارگاه بین المللی جنین شناسی بالینی از سوی مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری یزد در هفته اول آذر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این سمپوزیوم و کارگاه بین المللی با امتیاز بازآموزی و گواهی حضور در روزهای دوم تا چهارم آذر ماه سال جاری در یزد برگزار می شود.

این سمپوزیوم با همکاری انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران و برای متخصصان زنان و زایمان، اورولوژی، دکتری علوم تشریحی، بیوشیمی، ژنتیک، دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی، کارشناسان ارشد و کارشناسان علوم آزمایشگاهی، دامپزشکی، بیولوژی سلولی مولکولی، پزشکان عمومی و گروه مامایی دارای امتیاز بازآموزی است.

مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری یزد قطب آموزشی ناباروری کشور و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد است.

کد مطلب 781910

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