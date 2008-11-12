هفتمین مانور مدیریت بحران 7 آذر در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در اجرای این مانور نهادها و سازمانهایی مانند جمعیت هلال احمر استان تهران، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، آبفای تهران، شرکت مخابرات استان تهران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی تهران، شرکت برق منطقه ای استان تهران، شرکت گاز تهران بزرگ، اداره کل دادگستری استان تهران، سازمان صدا و سیما، دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی، سازمان بهشت زهرا (س)، مرکز اورژانس تهران، سازمان بهزستی استان تهران، آموزش و پرورش استان تهران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی تهران بزرگ و نیروی مقاومت بسیج تهران حضور دارند. فرماندهی این مانور را دکتر قالیباف شهردار و رئیس ستاد مدیریت بحران شهر تهران برعهده دارد.

این مانور با سه لایه مدیریتی ( ستاد مدیریت بحران شهر تهران، ستادهای مدیریت بحران مناطق 22 گانه و ستادهای مدیریت بحران نواحی ) کنترل و هدایت خواهد شد.

در این مانور با هدف ارزیابی توانمندیهای سازمانهای شرکت کننده برای مقابله و کاهش اثرات حوادث غیر مترقبه، صدها حادثه فرضی، احداث سه اردوگاه بزرگ تخلیه و اسکان اضطراری و اجرایی عملیاتی، مقابله با مواد خطرناک شیمیایی و امداد و نجات هوایی پیش بینی شده است.

چگونگی انجام عملیاتهای مقابله با حوادث را صدها ارزیاب آموزش دیده ارزیابی می کنند.

به این ترتیب تمامی سازمانها و نهادهای عضو ستاد مدیریت بحران شهر تهران وستادهای مدیریت بحران شهرداریهای مناطق 22 گانه با انجام این تمرین بزرگ به نقاط قوت و ضعف خود پی خواهند برد.