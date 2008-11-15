ارکسترملی محلی برای رشد خوانندگان جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، رهبر ارکستر ملی با اعلام این مطلب در نشست رسانه ای امروزکه با حضور مدیرعامل انجمن موسیقی در تالار وحدت برگزار شد گفت : همانطور که پیش از این جوانانی چون علیرضا قربانی وسالارعقیلی به عنوان خواننده در ارکستر حضوریافته و در این ارکستر رشد کردند این بار هم تصمیم گرفتیم سه خواننده جدید را همراه با قطعات تازه از این ارکستر به جامعه موسیقی معرفی کنیم با این توضیح که همکاری هریک خوانندگان جدید به معنای حضور قطعی و دائمی آنها نیست .

فرهاد فخرالدینی یا اشاره به اینکه در تاریخ 30 آبان و اول آذرماه در تالار وحدت کنسرت این ارکستر برگزار می شود افزود: بخش اول این کنسرت با راپسودی برای ارکستر به آهنگسازی "خیام میرزا زاده" از جمهوری آذربایجان که به من تقدیم شده است آغاز می شود.

رهبرارکستر ملی در ادامه افزود : قطعه "کبوتر" از ساخته های حسام السلطنه با شعری از ملک الشعرای بهار ، "گل گشت" با شعر واعظ قزوینی به آهنگسازی علی اکبرقربانی است که توسط علی مینو سپهرخوانده خواهد شد و در ادامه قطعه "مرغ طوفان" یا تنظیم طالب خان شهیدی ، "عشق من ایران" و "سیاه ابران" ساخته میلاد عمرانلو با صدای محمدرضا صادقی اجرا خواهد شد.

وی در ادامه به قطعات بخش دوم اشاره کرد و گفت : دراین بخش هم شش قطعه با نام "کوچ" ساخته شهرام توکلی،"همراه نسیم" به آهنگسازی مسعود حسن خوانی با شعری از سیمین بهبهانی ، "بهارمن" از آثار علی تجویدی و "خنده عاشق "است که با صدای علیرضا فریدون پور اجرا می شود و در پایان هم دو قطعه "هزاردستان به چمن" ساخته امیر جاهد و "ساغر شکسته" اثر پرویز یاحقی به خوانندگی علی مینو سپهر به روی صحنه می رود.

این آهنگساز درپایان به حضور ارکسترملی در جشنواره موسیقی فجر اشاره کرد و گفت : طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است گزیده ای از اجراهای اخیر ارکسترملی را با آواز سالار عقیلی و رشید وطن دوست در این دوره از جشنواره به روی صحنه ببریم ضمن اینکه جشنواره بیست و چهارم جشنواره با دهمین سال تاسیس این ارکستر مصادف شده و دربخش دیگر از این اجرا برخی قطعات خاطره انگیز ارکستر طی سالها فعالیت در حوزه موسیقی را اجرا می کنیم.

لازم به ذکر است پیش فروش کنسرت ارکسترملی از امروز در تالار وحدت ، انتشارات ققنوس و دارینوش آغاز شده و قیمت بلیت از 10 تا 15 هزارتومان قیمت گذاری شده است.