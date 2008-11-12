رقابتهای کاپ یک دراگون بت در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این قرار بود این دوره از رقابتهای کاپ یک دراگون بت مهرماه سال جاری در تهران برگزار شود که به دلیل مهیا نشدن اسکان تیم های شرکت کننده با یک ماه تاخیر طی روزهای 22 آبان و اول آذرماه در تهران انجام می شود.

رقابتهای کاپ یک دراگون بت مردان با حضور تیم هایی متشکل از 22 قایقران از استانهای کشور فردا پنجشنبه 23 آبان ماه در دریاچه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

قایقرانان شرکت کننده در این مسابقه در مواد 250 متر، 500 متر و 1000 متر به رقابت می پردازند.

به دنبال برگزاری این دوره از رقابتهای قهرمانی کشور، مسابقات کاپ یک دراگون بت بانوان اول آذرماه در تهران برگزارخواهد شد.

این دوره از مسابقات آخرین دیدارهای رسمی اژدها سواران در سال 1387 خواهد بود. اردوهای تیم ملی دراگون بت به دلیل در پیش نبودن رقابتهای برون مرزی و مشخص شدن وضعیت مربی این تیم تا پایان سال برگزار نمی شود.