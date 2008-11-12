ایران میزبان مسابقات مقدماتی جام جهانی والیبال/ پاسخ مثبت اما مشروط

به گزارش خبرنگار مهر، درخواست FIVB پاسخ مثبت مسئولان فدارسیون والیبال کشورمان را به دنبال داشته است اما با این شرط که امتیاز برگزاری دیدارهای مرحله سوم و نهایی زیرگروه جام جهانی نیز به ایران واگذار شود.

سعید درخشنده دبیر فدارسیون والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزبانی مسابقات مرحله مقدمانی شانس تیم ملی را در راه صعود به رقابت های جهانی بیشتر می کند بنابراین دلیلی برای مخالفت با پیشنهاد FIVB نمی بینیم.

وی با بیان اینکه بدون شک ایران یکی از تیم های صعود کننده به مرحله سوم و نهایی زیرگروه مسابقات جهانی والیبال است، تصریح کرد: پاسخ مثبت خود برای برگزاری دیدارهای مرحله دوم را همراه با اعلام آمادگی جهت میزبانی مرحله نهایی مسابقات مقدماتی به مسئولان فدراسیون جهانی اعلام می کنیم تا در صورت موافقت آماده برگزاری دیدارهای هر دو مرحله شویم که به فاصله چند ماه برگزار می شود.

پیشنهاد فدراسیون جهانی والیبال مبنی بر برگزاری دیدارهای گروه D مرحله دوم مقدمانی جام جهانی 2010 ایتالیا در ایران امروز به فدراسیون والیبال اعلام شد. مسئولان والیبال کشورمان تا چهارشنبه هفته آینده فرصت دارند تا نظرنهایی خود را دراین زمینه اعلام کنند.

مرحله دوم مسابقات زیرگروه پیکارهای جهانی والیبال 2010 ایتالیا خردادماه سال آینده برگزار می شود. ایران که در مسابقات قهرمانی 2007 اندونزی عنوان پنجم آسیا را به دست آورد، در گروه D این رقابت ها با هند همگروه است. دو تیم دیگر این گروه از گروه B (تیم اول) و C (تیم دوم) مرحله نخست مقدماتی معرفی می شوند.

از این گروه 2 تیم جواز حضور درمرحله نهایی مسابقات زیرگروه جام جهانی را به دست می آورند. در حالیکه دو گروه دیگر مرحله دوم تنها یک نماینده در مرحله نهایی مسابقات زیرگروه خواهند داشت.

گروه بندی تیم های آسیایی شرکت کننده در مرحله اول، دوم و سوم مقدماتی مسابقات والیبال جام جهانی 2010 ایتالیا به این شرح است:

مرحله اول

گروه A: نیوزیلند، فیجی، مجمع الجزایر تونگا، جزایر سلیمان

گروه B: مالدیو، ماکائو، پاکستان، بنگلادش

گروه C: قطر، امارات، اربکستان، عمان، عربستان

مرحله دوم

گروه D: ایران، هند، تیم اول گروه B، تیم دوم گروه C

گروه E: تایلند، اندونزی، تیم اول گروه C، تیم دوم گروه B

گروه F: قزاقستان، چین تایپه، تیم اول گروه A، تیم دوم گروه C

مرحله سوم:

گروه G: استرالیا، چین، تیم اول گروه E، تیم دوم گروه D

گروه H: ژاپن، کره جنوبی، تیم اول گروه D، تیم دوم گروه F

4 تیم برتر مرحله سوم مقدماتی به عنوان نمایندگان آسیا جواز شرکت در بازی های جهانی 2010 ایتالیا را به دست می آورند.

تیم های استرالیا، چین، ژاپن و کره جنوبی که در مسابقات قهرمانی آسیا (اندونزی) عنوان های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند بدون نیاز به حضور در مرحله اول و دوم مقدماتی به مرحله سوم و نهایی مسابقات زیر گروه جام جهانی ایتالیا راه یافتند. این درحالیست که تیم ملی کشورمان به دلیل قرارگرفتن در جایگاه پنجم آسیا تنها از شرکت در دیدارهای مرحله نخست مسابقات ایتالیا معاف شد.

پیکارهای والیبال جهانی ایتالیا با شرکت 24 تیم برگزار می شود. علاوه بر نمایندگان اروپا (8 تیم)، آمریکای مرکزی و حوزه دریای کارائیب (5 تیم)، آسیا (4 تیم)، آفریقا (3 تیم) و آمریکای جنوبی (2 تیم) تیم میزبان و قهرمان مسابقات 2006 نیز در این مسابقات شرکت می کنند.

مسابقات والیبال جام جهانی ایتالیا طی روزهای 2 تا 19 مهرماه سال آینده برگزار خواهد شد.