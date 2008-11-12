طرح جامع مدیریت فرهنگی در شهرستان درگز اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در درگز محمدحسین ناظری پیش از ظهر امروز در نشست خبری این اداره در جمع خبرنگاران افزود: در راستای اجرای اوامر مقام معظم رهبری در سال نوآوری و شکوفایی و به منظورتشکیل و هدایت سیستم فراگیربرنامه ریزی فرهنگی در سطح شهرستان درگز به زودی مقدمات تشکیل کارگروه عالی برنامه ریزی فرهنگی دراین شهرستان آغاز خواهد شد.

وی گفت: با تشکیل این شبکه فکری برنامه ریز فرهنگی در شهرستان، عملا اتاق فکر بزرگ و کارآمدی با حضور اندیشمندان، نخبگان، مدیران اجرایی، کارشناسان و صاحبنظران فرهنگی وهنری ایجاد شده که خواهد توانست برای تمامی موضوعات سطح شهرستان در تمامی زمینه ها و برای همه اوقات سال، برنامه فرهنگی مناسب و آماده اجرا طراحی و در اختیار مجریان امر قرار دهد.

وی عدم توجه کافی به مقوله تولید فکر و برنامه فرهنگی در سطح شهرستان ها را یکی از معضلاتی دانست که بعضا تاثیر نامطلوبی در سایر کارکردهای جامعه نیر برجا می گذارد.