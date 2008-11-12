مخالفت اعضای فراکسیون دانشگاهیان مجلس با تشکیل کمیته جذب در دانشگاه ها

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مصطفی کواکبیان درجمع خبرنگاران پارلمانی با اعلام این خبر، به یکی از موارد این بخش نامه ها اشاره کرد و گفت: طی بخش نامه ای جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها به یک کمیته ای با عنوان کمیته جذب واگذار می شود که این کمیته از نظر ما نوعی نادیده گرفتن نقش محوری و کلیدی گروه های آموزشی است.

نماینده سمنان در مجلس اظهار داشت: ما بر این باوریم روالی که هم اکنون در دانشگاه ها وجود دارد بسیار مناسب است و زمینه جذب هر چه کیفی تر اعضای هیئت علمی را فراهم می کند اما اگر صرفا هیئت رئیسه دانشگاه ها بخواهد از بالا و به صورت آمرانه افرادی را در بدنه هیئت علمی دانشگاه ها وارد کند که این برخلاف علمی شدن هر چه بیشتر مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها است.

رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس اضافه کرد: پیش از این نسبت به این موضوع هشدار داده ایم که البته بعید هم می دانیم تاکنون این کمیته جذب در دانشگاه ها شکل گرفته باشد ، اما از آنجا که اعضای فراکسیون دانشگاهیان نسبت به این قضیه ابراز نگرانی کرده و به اتفاق آرا با آن مخالفت کرده اند خوب است که دست اندرکاران وزارت علوم این موضوع را بیشتر مد نظر قرار دهند.

کواکبیان با اظهار امیدواری از اینکه در مجموعه وزارت علوم این موضوع خاتمه یافته تلقی شود، در پایان گفت: در این صورت این مسئله دیگر مورد پیگیری ما نخواهد بود.