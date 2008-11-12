رایس برای تحت فشار قرار دادن مسئولان عراقی به بغداد سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، در حالی که در روزهای اخیر منابع آگاه از سفر قریب الوقوع کاندولیزا رایس وزیر امورخارجه آمریکا به بغداد خبر می دهند، "محمود عثمان" نماینده ائتلاف کردها در پارلمان عراق اعلام کرد : توافقنامه امنیتی تنها موضوعی است که می تواند محور گفتگوی رایس با مسئولان دولت عراق در صورت سفرش به بغداد باشد.

محمود عثمان گفت : این سفر رایس آخرین سفر وی به عراق است و به احتمال زیاد در این سفر [مسئولان عراقی را] برای امضای توافقنامه امنیتی تحت فشار قرار می دهد.

این نماینده کرد پارلمان عراق در عین حال افزود : در حال حاضر موضوع دیگری به جز توافقنامه امنیتی که مورد بحث و بررسی قرار گیرد، وجود ندارد.

المالکی و جرج بوش ماه نوامبر سال 2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می شود، به امضا رساندند.

مراجع و اکثریت نمایندگان پارلمان عراق و گروههای سیاسی با متن پیش نویس ارائه شده از سوی آمریکا درباره توافقنامه امنیتی به سبب دربرگرفتن بندهای خطرناکی که حاکمیت واستقلال عراق را نقض می کند، مخالف هستند.