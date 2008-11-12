به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه در دانشگاههای صنعتی شریف و تربیت معلم تهران، زابل ، کردستان، صنعتی اصفهان، امام صادق و شیراز در حوزه های علمی، فرهنگی، ادبی و پزشکی برگزار شده‌است.

همچنین بیش از 1500 عنوان تازه‌های کتاب دانشگاهی در این نمایشگاهها شرکت داده شده که تنها با هدف اطلاع رسانی دانشگاهی به نمایش درآمده است .

از دیگر برنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هفته کتاب می‌توان به معرفی بهترین کتابهای دانشگاهی با موضوع امام و انقلاب، چاپ آثار ادبی دانشجویان به مناسبت سی امین سال انقلاب، برپایی نمایشگاه کتابهای دست دوم دانشجویی در دانشگاهها، اعلام هر روز نیم ساعت مطالعه برای کارکنان وزارت علوم، برگزاری مسابقات کتابخوانی با موضوع سی امین سال انقلاب و ارسال پیام کوتاه به دانشجویان برای اطلاع رسانی هفته کتاباشاره کرد.

توزیع 30 هزار جلد کتاب در سیستان و بلوچستان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان امسال در هفته کتاب به مناسبت سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، 30 هزار جلد کتاب در سراسر این استان توزیع می کند.

نورالله برشان ، مدیر کل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان با بیان این مطلب افزود: این کتابها بر اساس نوع کار و فعالیت ها بین تمام نهادها، ادارات دولتی و غیر دولتی، دانشگاهها، مساجد، فرمانداریها و شوراها توزیع می‌شود.

وی گفت: موضوعات این کتابها تمام حوزه ها را در بر می گیرد و به فراخور نیاز اماکن یاد شده بین 100 تا 300 عنوان کتاب به آنها اختصاص می یابد.

توزیع کتابها از 25 آبان ماه امسال در سراسر استان سیستان و بلوچستان صورت می گیرد.

کلنگ زنی شهرک صنعتی چاپ در اتوبان قم

مراسم کلنگ زنی ساخت شهرک صنعتی چاپ، پنچشنبه بیست و سوم آبان ماه سال جاری با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده شهر قم در کیلومتر 5 اتوبان قم انجام می‌شود.

جعفر فرشچی، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم در این باره گفت: احداث اینگونه شهرکها جزو وظایف وزارت صنایع و معادن و شهرکهای شهرک سازی صنعتی است اما با وزارت ارشاد و برخی از ارگانهای فرهنگی نیز در مورد احداث این شهرک نشستهایی داشته‌ایم و سعی کردیم تا بیشتر از تجربه و تخصص مسئولان اتحادیه ناشران و شرکت تعاونی چاپخانه‌داران استفاده کنیم.

وی در مورد اعتبارات لازم برای این کار گفت: امسال اعتبار را از منابع داخلی شرکت شهرک های صنعتی چاپ گذاشته ایم اما سالیان آتی از اعتبارات دولتی استانی و ملی استفاده خواهیم کرد.

فرشچی هدف از احداث شهرک صنعتی چاپ را اشاعه فرهنگ دینی و تشییع خواند و افزود: استان قم جایگاه ویژه ای در مبحث چاپ و نشر دارد و با توجه به حضور علما، حوزه های علمیه و طلاب داخلی و خارجی ایجاب می کند این پایگاه در قم احداث شود.

وی درباره حضور چهره های شناخته شده در مراسم کلنگ زنی شهرک صنعتی چاپ گفت: علاوه بر دکتر لاریجانی ، حضور برخی نماینده های مجلس و استادان حوزه علمیه قم و دانشگاهها قطعی شده‌است.

پس از مراسم کلینگ زنی که ساعت 9 صبح انجام می شود، نشستی نیز در سالن امام خمینی(ره) دانشگاه پردیس با حضور مدعوین برگزار خواهد شد.

تخفیف 15 ناشر آموزشی

15 ناشر عضو انجمن فرهنگی ناشران آموزشی به مناسبت هفته کتاب تولیدات خود را با تخفیف 20 درصد عرضه می کنند.

انتشاراتی های ابوعطا، ایران سنجش ، بین المللی گاج، برگزیدگان ، ژرف اندیشان ، راه اندیشه ، کانون فرهنگی آموزش ، کانون گسترش علوم ، کیا، گنج آزمون ، گل واژه ، شب قره منشور ، مبتکران ، ورای دانش و همگامان در این روزها تولیدات خود را با 20 درصد تخفیف عرضه می کنند.

همچنین این ناشران به تمامی کتابخانه های مساجد، سازمانها وادارات و کتابخانه های عمومی با 30 درصد تخفیف آثار خود را به فروش می‌رسانند.

طرح تعویض کتابهای قدیمی ناشران آموزشی با کتابهای چاپ جدید به صورت نیم بها و اهدا کتاب به کتابخانه های نقاط محروم ، تجلیل از معلمان و مولفان کتاب و افتتاح فروشگاههای جدید در سطح شهر از دیگر اقدامات این ناشران در این روزها است.

"نان داغ کتاب داغ" در استان قزوین

" نان داغ کتاب داغ " نام طرح تازه‌ای است که استان قزوین آن را به مناسبت شانزدهمین دوره هفته کتاب از سوی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد برگزار می‌کند.

مسئول دبیرخانه کانون مساجد استان قزوین افزود: این طرح از ابتکارات جوانان مسجدی استان است. بدین شکل که یک قفسه کتاب در نانوایی های محلات طراحی شده و مردم در صف طولانی نانواییها می توانند با اخذ کتاب به مطالعه موضوع مورد علاقه خود بپردازند.

رمضانی در این باره ادامه داد: اگر کتاب به حد کافی در اختیارمان قرار گیرد حتی مردم می توانند کتابهای قفسه نان داغ را برای مطالعه به منزل و یا محل کار خود ببرند.

وی با اشاره به اینکه با این خلاقیت می توان به مردم رغبت بیشتری برای مطالعه بخشید ، افزود: با ابتکارات و طرحهای جوانان خیلی نیاز به سرمایه گذاری کلان برای ترویج مطالعه نیست.

رمضانی موضوعات این کتابها را بیشتر داستانها قرآنی و رمان خواند وعنوان کرد: در صددیم تا موضوعات مورد علاقه مردم را در این قفسه ها بگنجانیم و معتقدیم کتابهای کم حجم و پر محتوا پاسخگوی این طرح هستند چرا که مردم دیگر حوصله حتی ورق زدن کتابهای پرحجم و پرصفحه را نیز ندارند.

شانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 21 الی 29 آبان ماه سال جاری در تهران و سراسر کشور برپاست.