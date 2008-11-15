آغاز شمارش معکوس برای عرضه گازوئیل فقط با کارت سوخت

سید نورالدین شهنازی زاده در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 97 درصد جایگاهها به دستگاه کارتخوان نفت گاز مجهز شده اند، اظهار داشت: تا پایان آبان ماه طرح عرضه گازوئیل فقط با کارت هوشمند سوخت به بهره برداری نهایی می رسد.

وی اضافه کرد: هم اکنون 500 هزار کارت سوخت به دست صاحبان آن رسیده است، ضمن اینکه در این خصوص و به منظور مراجعه افراد متقاضی فراخوان عمومی برگزار شده بود.

سرپرست شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با ابراز بی اطلاعی از آمار خودروهای دیزلی که برای دریافت کارت سوخت مراجعه نکرده اند، خاطرنشان کرد: تکلیف خودروهایی که تا کنون برای دریافت کارت مراجعه نکرده اند را راهنمایی و رانندگی مشخص خواهد کرد.

عبدالرضا امینی مدیر پروژه کارت هوشمند سوخت نفت گاز نیز اخیرا در گفتگو با مهر از اجرای کامل طرح عرضه گازوئیل با کارت هوشمند سوخت تا اول آذر خبر داده و گفته بود: تا پایان ماه جاری همه تلمبه هایی که به دستگاه کارتخوان نفت گاز مجهز نشده باشند، پلمپ خواهند شد.

شهنازی زاده در بخش دیگری از گفتگوی خود با مهر اضافه کرد: در حال حاضرروزانه حدود 2 میلیون لیتر بنزین سوپر در سطح کشور توزیع می شود.

سرپرست شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با اشاره به اینکه بهره برداری از 9 جایگاه سریع النصب عرضه بنزین در دستور کار این شرکت قرار دارد، خاطرنشان کرد: دو جایگاه سریع النصب عرضه بنزین در ولنجک و شهرک شهید باقری به زودی راه اندازی خواهد شد.