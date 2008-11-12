کتمان و پنهان کاری آفت گریبانگیر روابط عمومی هاست

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، هوشنگ عباس زادگان بعد از ظهر امروز در هشتمین گردهمایی مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی در همدان افزود: یکی از مهمترین رسالت های روابط عمومی ها جلب مشارکتهای مردمی است که در این راستا روابط عمومی ها نقش بسزایی دارند.

عباس زادگان با اشاره به اهداف روابط عمومی ها خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین اهداف روابط عمومی ها انتقال صحیح اطلاعات به مخاطبان است.

وی با بیان اینکه روابط عمومی ها آمیزه ای از هنر و ادبیات و مدیریت هستند، افزود: هنر روابط عمومی ها باید در زمینه افزایش مشارکت های مردمی و ایجاد ارتباط بین مردم و مسئولین باشد.

وی با بیان اینکه کارشناس روابط عمومی نه تنها به حکم اداری بلکه با سلاح عشق به ایجاد ارتباط سازنده باید اقدام کند، افزود: یکی از مهم ترین وظایف روابط عمومی ارائه اطلاعات صحیح به مخاطبان است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران خاطرنشان کرد: روابط عمومی قلب تپنده سازمان ها و ارگان های دولتی هستند.

وی ادامه داد: به رسمیت شناختن حق دسترسی شهروندان به اطلاعات، شفافیت در پاسخگویی به مردم و به کار گیری فناوری های ارتباطات و اطلاعات از وظایف روابط عمومی هاست.