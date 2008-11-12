سخنرانی رؤسای قوای مجریه و مقننه در اجلاس شهرداران آسیایی

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمد هادی ایازی با اشاره به برگزاری اجلاس شهرداران کلانشهرها و پایتختهای آسیایی و محورهای این اجلاس گفت: در سطح بین المللی مراوداتی با کشورهای مختلف ایجاد می شود که به صورت منطقه ای، جهانی یا بین قاره ای است و این اجلاس به صورت قاره ای و بر اساس مصوبه اجلاس مجالس آسیایی (APA) در نوامبر 2007 میلادی و در راستای نقش کلانشهرها در فضای باز جهانی شدن برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این اجلاس برای اولین بار در آسیا برگزار می شود با اشاره به اهداف برپایی این اجلاس افزود : گام برداشتن در جهت تقویت هویتها و ارزشهای مشترک کشورهای آسیایی، انتقال تجربیات و استفاده از آنها در حوزه های مختلف مدیریت شهری میان کشورهای شرکت کننده از مهمترین اهداف برگزاری این اجلاس است.

ایازی در مورد استقبال کشورها از این اجلاس اظهارداشت: این اجلاس یک اجلاس تاسیسی است و در چنین اجلاسهایی چون از پیش هماهنگی در مورد زمان برگزاری اجلاس انجام نمی شود استقبال کمتر است اما خوشبختانه استقبال از این اجلاس به میزبانی شهرداری تهران فوق العاده خوب بوده است.

وی در مورد مهمانان دعوت شده برای شرکت در این اجلاس اظهارداشت: گروه اول مهمانانی هستند که از کشورهای کلانشهرها و پایتختهای آسیایی حضور دارند و عضو APA هستند که در مجموعه 35 کشور هستند، گروه دوم کشورهایی هستند که با آنان پیمان خواهر خواندگی داریم که این کشورها در سطح جهانی هستند و گروه سوم سازمانهای بین المللی هستند که در عرصه جهانی در حوزه مدیریت شهری نقش ایفا می کنند.

وی با اشاره به اینکه پیام دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در این اجلاس قرائت می شود ادامه داد: هم اکنون در مجموع 28 کشور و 7 سازمان بین المللی برای شرکت در این اجلاس اعلام آمادگی کرده اند.

مشاورعالی شهردار تهران با اشاره به شعار این اجلاس "آسیا برای شهروندان، همگرایی برای زندگی بهتر" افزود: با برگزاری این اجلاس سعی داریم زندگی را برای شهروندان در شهرها بهتر کنیم و کوششی مشترک برای رفع معضلات کلانشهرها داشته باشیم.

ایازی تصریح کرد: این یک واقعیت است که شهردار تهران رتبه هشتم جهان و دوم آسیا را کسب کرده است و انتقال تجربیاتی که در تهران کسب شده و استفاده از تجربیات سایر کشورها بسیار حائز اهمیت است.

وی در مورد محورهای اجلاس اظهارداشت: در نشست اصلی رئیس جمهور، رئیس قوه مقننه و شهردار تهران سخنرانی خواهند کرد و علاوه بر آن 15 نفر از شهرداران مختلف قاره آسیا و اروپا به ایراد سخن خواهند پرداخت. همچنین نشستهای جانبی نیز با موضوعات مختلف برگزار می شود.

ایازی خاطر نشان کرد: دولتهای محلی و مشارکت مردم در امور محلی، چالشها و معضلات مشترک کلانشهرهای آسیایی، همکاری شهرها و ایده های مبتکرانه از جمله مباحثی است که در نشستهای جانبی اجلاس تهران مطرح خواهد شد.

به گفته سخنگوی شهرداری تهران نخستین اجلاس شهرداران کلانشهرها و پایتختهای آسیایی، 29 و 30 آبان در سالن همایشهای بین المللی برج میلاد برگزار خواهد شد.