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۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۳۳

با سفر فرستاده ویژه ؛

ایران بر گسترش روابط دوجانبه و بین المللی با سوازیلند تاکید کرد

ایران بر گسترش روابط دوجانبه و بین المللی با سوازیلند تاکید کرد

فرستاده ویژه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با نخست وزیر کشور آفریقایی سوازیلند با تاکید بر توسعه روابط دوکشور به تشویق و ترغیب سوازیلند به تاسیس سفارت در تهران و ضرورت تشریک مساعی بیشتر در صحنه های منطقه ای و بین المللی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره اطلاعات و اخبار وزارت امور خارجه ، محمد رضا باقری معاون آفریقایی وزیر امور خارجه که به عنوان فرستاده ویژه جمهوری اسلامی ایران در سفری دوره ای به آنگولا ، نامیبیا و سوازیلند به سر می برد، در دیدار نخست وزیر سوازیلند در خصوص توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با این کشور رایزنی کرد .

وی درتشریح ابعاد مختلف سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارتقای سطح همکاریها با کشورهای آفریقایی وهمکاری و تعامل مثبت با اتحادیه آفریقا به تشویق و ترغیب سوازیلند به تاسیس سفارت درتهران و ضرورت تشریک مساعی بیشتر در صحنه های منطقه ای و بین المللی پرداخت .

نخست وزیر سوازیلند نیز دراین ملاقات بر ضرورت توجه جمهوری اسلامی ایران به کشورهای کوچکتر آفریقایی که کمتر مورد توجه قرار می گیرند ، تاکید کرد.

وی از حضور یک مقام عالیرتبه ایرانی که پس از سالها از کشور سوازیلند دیدار رسمی به عمل آورد، اظهار خرسندی کرد و در همین راستا خواستار توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران در زمینه های مختلف به ویژه ساخت نیروگاه، ارائه کمک های بهداشتی و دارویی اعزام پزشک و غیره شد .

این مقام سوازیلند افزایش سطح همکاری های جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آفریقایی را در سالیان اخیر بسیار مهم خواند.

کد مطلب 781973

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