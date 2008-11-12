ایران بر گسترش روابط دوجانبه و بین المللی با سوازیلند تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره اطلاعات و اخبار وزارت امور خارجه ، محمد رضا باقری معاون آفریقایی وزیر امور خارجه که به عنوان فرستاده ویژه جمهوری اسلامی ایران در سفری دوره ای به آنگولا ، نامیبیا و سوازیلند به سر می برد، در دیدار نخست وزیر سوازیلند در خصوص توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با این کشور رایزنی کرد .

وی درتشریح ابعاد مختلف سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارتقای سطح همکاریها با کشورهای آفریقایی وهمکاری و تعامل مثبت با اتحادیه آفریقا به تشویق و ترغیب سوازیلند به تاسیس سفارت درتهران و ضرورت تشریک مساعی بیشتر در صحنه های منطقه ای و بین المللی پرداخت .



نخست وزیر سوازیلند نیز دراین ملاقات بر ضرورت توجه جمهوری اسلامی ایران به کشورهای کوچکتر آفریقایی که کمتر مورد توجه قرار می گیرند ، تاکید کرد.

وی از حضور یک مقام عالیرتبه ایرانی که پس از سالها از کشور سوازیلند دیدار رسمی به عمل آورد، اظهار خرسندی کرد و در همین راستا خواستار توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران در زمینه های مختلف به ویژه ساخت نیروگاه، ارائه کمک های بهداشتی و دارویی اعزام پزشک و غیره شد .

این مقام سوازیلند افزایش سطح همکاری های جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آفریقایی را در سالیان اخیر بسیار مهم خواند.