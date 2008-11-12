اعزام 18 تاجر همدانی به کشور عراق

مسعود بکایی در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان اینکه شناسایی بازار خارجی برای توسعه روابط اقتصادی از جمله اهداف اعزام این هیأت است.

بکایی افزود: این هیئت بلندپایه تجاری به منظور ملاقات و مذاکرات به منظور توسعه مبادلات اقتصادی اعزام می شود.

وی دیدار نماینده اتاق بازرگانی استان همدان با رئیس اتاق بازرگانی سلیمانیه عراق را از برنامه های پیش بینی شده ذکر کرد وگفت: پیش از این تجار همدانی با دوره های آموزش تجارت خارجی آشنا شده اند.

معاون توسعه و تجارت امور خارجه سازمان بازرگانی افزود: به منظور آشنایی با تجار در با مسائل روز تجارت و تبادل نظر در امر توسعه و صادرات و شناسایی توانمندیهای بازارهای خارجی تاکنون 3 هیأت به کشورهای خراجی اعزام شده اند.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه داران واحدهای تولیدی نیز در این سفر تجار را همراهی می کنند.