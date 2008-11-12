190 اثر تاریخی فرهنگی در اردل کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر در اردل، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگرشگری چهار محال و بختیاری، اظهار داشت: گروه باستان شناسی شهرستان اردل به منظور بررسی و شناسایی آثار تاریخی استان و در راستای تهیه نقشه باستان شناسی کشور در فصل اول کار در دو ماه اخیر طی بررسی پیمایشی و روشمند، 190 اثر فرهنگی کشف و مستند سازی شد.

اسفندیار حیدری پور قدیمیترین اثر شناسایی شده در میان این آثار را متعلق به دوران نوسنگی عنوان کرد و افزود: در بررسی شهرستان اردل آثاری از دوران های مختلف تاریخی همچون عصر آهن، هخامنشی، اشکانی، ساسانی و اسلامی نیز شناسایی شده است.

وی تقسیم بندی آثار شناسایی شده را شامل ده غار و اشکفت، 33 بردگوری، 97 تپه و محوطه، 23 گورستان، 13 سازه شامل پل و بنا، 11 چل و یک کتیبه دانست و تصریح کرد: از دیگر آثار دو مجموعه اثر شامل روستای قدیمی دوازده امام، گورستان و بنای امامزاده و مجموعه دوم شامل پل، کتیبه و بردگوری های کاج را در بر می گیرد.

وی افزود: خانه کافران در دره گرم روستای سرپیر و دیواره های سخره ای آن و همچنین قلعه بادره سمی در دره ای به همین نام بعد از روستای اشترکی شمس که کار مستند سازی آنها به صورت کامل انجام شد.

اسفندیار حیدری پور بیان داشت: در روستاهای محدوده سد بهشت آباد شامل بهشت آباد، سنگ بیل، شیخ محمود و چم کاج تعداد 26 اثر شناسایی و ثبت شد.

وی از بررسی و شناسایی دو منطقه که دارای چل بودند شامل محدوده دره چاه بر روی تپه ماهورها و منطقه ی دیناران بر روی تپه ماهورهای موسوم به لافراخه اشاره کرد و افزود : چل ها همگی در راس تپه قرار داشته و از انباشت سنگهای آهکی لاشه برروی هم تشکیل شده اند.

همچنین در برخی از این چل ها قالب گور حالت چهار چینه سنگی، بیضی یا مستطیل شکل هستند و همچنین در بررسی های شهرستان فارسان این چل ها نیز مشاهده شده که دوره ی تاریخی آنها اشکانی و ساسانی در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه از کشف استودانها که در اصطلاح عامیانه منطقه به بردگوری معروف هستند اشاره و خاطرنشان کرد: برخی از این استودانها در سخره های آهکی و یا در سنگهایی از نوع کنگلومرا در اشکال بیضی و بدون جهت ساخته شده اند که دهانه اغلب گورها مربع ، فضای داخلی مسطح و فضای بیرونی آنها منحنی شکل است.

حیدری پور ارتفاع ورودی این بردگوری ها را نسبت به بستر سخره از50 سانتی متر تا ارتفاع شش متر متغیر دانست.

شهرستان اردل در 70 کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری واقع شده که دارای سه بخش مرکزی، میانکوه و شلیل است.

این شهرستان دارای دو رودخانه بزرگ بهشت آباد و کوهرنگ است و پوشش گیاهی شهرستان اردل علاوه بر درختان خودرو بلوط ، انجیرکوهی، گردو و بادام است.